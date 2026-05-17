Morena va contra Maru Campos: la acusan de “traición a la patria” y buscan juicio político

Lo que necesitas saber: Ariadna Montiel acusó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de presunta “traición a la patria”.

La pelea entre Morena y el PAN en Chihuahua acaba de subir varios niveles. Ahora, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó públicamente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de cometer una supuesta “traición a la patria”.

¿La razón? La presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad dentro del estado de Chihuahua.

Foto: Captura de pantalla

Morena acusa “injerencia extranjera” en Chihuahua

Durante un mitin realizado frente al Palacio de Gobierno estatal, Ariadna Montiel aseguró que la administración de Maru Campos habría permitido que agentes extranjeros intervinieran en temas de seguridad pública, algo que —según Morena— vulnera directamente la soberanía nacional.

Frente a simpatizantes y militantes, la dirigente morenista lanzó una frase que rápidamente encendió el ambiente político:

“Cooperación, sí; coordinación, sí; injerencia, jamás”.

Además, señaló que el partido buscará llevar el caso hasta el Congreso de la Unión mediante una solicitud formal de juicio político contra la mandataria estatal.

Las razones por las que Morena quiere proceder contra Maru Campos

Según explicó Montiel, Morena acusa a la gobernadora de:

Violar la soberanía nacional y el pacto federal.

Permitir una presunta usurpación de atribuciones.

Cometer faltas graves a la Ley de Seguridad Nacional.

Violar principios constitucionales relacionados con política exterior.

Utilizar instituciones estatales para supuestamente ocultar pruebas sobre operativos irregulares.

La dirigente también anunció que iniciarán una campaña para recolectar firmas ciudadanas en Chihuahua y respaldar el proceso político contra la gobernadora.

“Si la gobernadora no puede o no quiere respetar la Constitución, que la ley actúe”, dijo Montiel.

Foto: @MaruCampos_G

Andy López Beltrán y Andrea Chávez acompañaron el evento

En el acto también estuvieron presentes Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como la senadora Andrea Chávez, una de las figuras morenistas más visibles en Chihuahua rumbo a futuros procesos electorales.

Mientras tanto, el tema sigue creciendo luego de que el gobierno federal pidiera explicaciones sobre la presunta colaboración entre autoridades estatales y agencias estadounidenses en operativos realizados en territorio mexicano.