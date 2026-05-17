Lo que necesitas saber: América suma tres finales consecutivas en la Liga MX Femenil

¡América es campeón de la Liga MX Femenil! Las Águilas le dieron la vuelta a Rayadas de Monterey en el estadio Ciudad de los Deportes. El equipo regio había ganado el juego de ida 1-0, sin embargo en el partido de vuelta las capitalinas se impusieron 3-0 con dos goles facilitados por la portera Paola Manrique.

Con esto, América consumó su tercera corona en la Liga MX Femenil y además le puso fin a una racha de tres años sin título con una generación de jugadoras importantes, como la arquera Sandra Paños, quien llegó con múltiples títulos de Champions League con el Barcelona, y por fin se le dio el título.

América es campeón de la Liga MX Femenil / Mexsport

América, que es el equipo con más finales perdidas en la historia de la Liga MX Femenil (cinco), había conseguido su último titulo en el torneo Clausura 2023. Desde entonces había disputado cuatro finales más de las cuales perdió dos contra Tigres, una contra Pachuca y otra frente a Rayadas, en tanda de penales.

Los goles del tercer campeonato del América en la Liga MX Femenil

América encontró los goles de la remontada en parte gracias a la postura de Rayadas, que se vino a encerrar a la casa del América, de modo que el partido se jugó mayormente en el campo de las visitantes y la víctima termino siendo la arquera Paola Manrique.

La arquera de 24 años soltó no alcanzó a sujetar un centro raso y dejó la bola viva para que la española Irene Guerrero marcara el 1-0.

El segundo gol llegó al 50’, obra de Geysinha, producto de otra bola suelta de Marique, quien juega su primera temporada como titular en Rayadas.

El tercero fue obra de Scarlet Camberos, con un penal ejecutado al minuto 80. La definición fue perfecta, a la esquina inferior derecha de la guardameta.

3er gol en finales para Irene Guerrero y que momento para anotar de la Españolaaaaa… pic.twitter.com/e6HezA7g3f — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 17, 2026

Gol de remontada y Geyse Ferreira se convierte en la segunda brasileña en anotar en una final… pic.twitter.com/L5hYGDlHx6 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 17, 2026

Son 13 goles para Scar en el CL2026 y este puede significar el título… pic.twitter.com/tyZv688xVJ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 17, 2026

Fin a la maldición del “Estadio Azul”

El título del América femenil tiene una historia curiosa, pues ningún equipo de la Liga MX, femenil o varonil, se había coronado en este inmueble siendo locales. Las propias Águilas habían perdido en este estadio frente a Pachuca y del Cruz Azul varonil ya ni hablemos.