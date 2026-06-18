Lo que necesitas saber: Los últimos shows de Faith No More fueron en 2016 y, a inicios de 2026, Mike Patton insinuó que, de verdad, habían sido los últimos en la historia de la banda...

Hace unos días, en las redes de la banda se adelantó que “algo” ocurrirá el próximo año: la aparición del logo de Faith No More con el número “2027” fue suficiente para interpretarlo así. Ahora, el bajista Bill Gould asegura que ese “algo” es el regreso a los escenarios.

Faith No More 2027 / Imagen: facebook.com/faithnomore

La banda aprovechará ahora que pueden tocar todavía su música…

“Creo que podemos hacerlo durante algunos años más y podemos hacerlo de la manera correcta, así que vamos a intentarlo”, comentó Gould en plática con Jadranka Jankovic Nesic del podcast Rock Talk. “Sí, lo vamos a hacer. Vamos a tocar. Sí, lo vamos a hacer”.

De acuerdo con lo dicho con el bajista, la de Faith No More es una música muy física… entonces, la banda aprovechará el tiempo, porque dentro de muy pocos años no podrán ejecutar como se debe los temas que han compuesto durante los más de 40 años de carrera que llevan.

“Sinceramente, no puedo tocar la canción si no estoy en esa forma. Con mis partes de bajo, simplemente no puedo”, aceptó Bill Gould… “pero todos decidimos que creemos que podemos hacerlo, así que vamos a intentarlo”.

Faith No More firmó acuerdo con empresa brasileña que llevó gira de System of a Down por sudamérica

De acuerdo con Consequence of Sound, el regreso de Faith No More se confirma aún más con un reciente comunicado que la banda emitió con respecto a la firma de un contrato con la empresa brasileña de espectáculos en vivo, 30e. En éste, destacan la visión de la empresa para “romper con lo establecido”… “como artistas, valoramos eso”.

Y pues sí: el pasado 16 de junio, en la Rolling Stone de Brasil se anunció el acuerdo entre Faith No More y 30e, con el objetivo de que la empresa de entretenimiento se encargue de todo lo estratégico y operacional para el regreso de la banda a los escenarios del mundo… así como lo hace para bandas como System of a Down.

Faith No More / Foto: Facefook/FaithNoMore (@dustinrabin)

Los últimos shows de Faith No More fueron en 2016. En 2019 se anunció el regreso de la banda, pero la pandemia cortó los planes… y, aunque las fechas fueron reagendadas, al final se canceló el tour debido a cuestiones de salud de Mike Patton.

Afortunadamente, Patton se recuperó y volvió… pero no con Faith No More. En 2025, realizó una exitosa serie de presentaciones con Mr. Bungle y, recientemente, anunció la vuelta de Tomahawk.

Faith No More / Foto: Facefook/FaithNoMore (@dustinrabin)

Todo lo anterior daba la impresión de que Mike Patton no tenía planes de regresar con Faith No More, incluso, a inicios de 2026 insinuó que la banda había llegado a su fin, con las presentaciones 2016. “En ese momento no lo creía, pero sí, tal vez (…) no lo veo como algo triste”, señaló Patton…

Pues él no lo veía triste, pero los fans que esperaban el regreso de la banda, sí. Pero bueno, ya tenemos la primera confirmación de que sí habrá Faith No More… ahora, a esperar el anuncio oficial… y ver si ese regreso alcanza a México.