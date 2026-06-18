Lo que necesitas saber: Colombia tiene programado otro partido del Mundial 2026 en México, pero ahora en Guadalajara

Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria muy importante ante la debutante Uzbekistán, en un partido que aunque se jugó en el Estadio Ciudad de México, parecía ser el mismísimo Metropolitano de Barranquilla.

La afición colombiana llenó el Coloso de Santa Úrsula como si se tratara de la fanaticada local de la ciudad, un escenario que la valiente Uzbekistán no pudo sortear.

Afición de Colombia en el Estadio Azteca / Foto: Mexsport.

Los goles del triunfo de Colombia sobre Uzbekistán en un estadio pintado de amarillo

Fue un duelo más parejo de lo que el 3-1 final hace pensar. En el primer tiempo Colombia tardó bastante en descifrar a la sólida defensiva asiática. Una genialidad de Luis Díaz, con un bello pase filtrado al área con Daniel Muñoz apareciendo como factor sorpresa, abrió el cerrojo de los Lobos.

Pero Uzbekistán salió respondón y empató el juego gracias a un cabezazo de Fayzullaev, quien aprovechó un error terrible de Camilo Vargas, conocido de la Liga MX.

Parecía que Uzbekistán podía sacarle un punto a Colombia como hizo RD del Congo con Portugal en este mismo grupo, pero no fue así. Los sudamericanos robaron el balón en media cancha y se fueron como auténticos toros hacia el arco rival… Era el minuto 65 y Luis Díaz fue quien disparó con parte interna para vencer al guardameta uzbeko.

Foto: MexSport

Gol y asistencia para Lucho, en una noche donde el estadio se pintó de amarillo con las camisetas de Colombia. ¡La noche perfecta!

Tras invadir la Ciudad de México, ahora Colombia va por Guadalajara

Para nuestra suerte, Colombia tiene programado jugar otro partido del Mundial 2026 en México. Su siguiente encuentro es contra la República Democrática del Congo, que ya demostró que le puede hacer partido a cualquiera, nada menos que en Guadalajara (¡Uff, partidazo!).

Ese juego se disputa el martes 23 de junio a las 20:00 horas y lo pasarán por televisión abierta, así que está todo dispuesto para ver y seguir apoyando a la Selección Colombia en México, su segunda casa.