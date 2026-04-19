Ni 24, ni 48, ni 74 horas; así debe de actuar la autoridad ante una desaparición

Lo que necesitas saber: La Ley General en Materia de Desaparición establece que todas las diligencias para buscar a una persona desaparecida o no localizada deben realizarse de manera inmediata, oportuna y sin dilación.

En México todavía circula uno de los mitos más peligrosos en temas de seguridad, según debes esperar más de 72 horas para reportar una desaparición, pero eso es totalmente falso. La ley es clara, la búsqueda debe de comenzar inmediato y el caso debe de Edith Guadalupe.

Edith Guadalupe, joven de 21 años, desaparecida en la Ciudad de México tras acudir a una entrevista de trabajo y que días después fue localizada sin vida y las autoridades lo determinaron como feminicidio. Su familia denunció retrasos, omisiones e incluso presuntas irregularidades por parte de funcionarios encargados de atender la denuncia.

Foto: forbes.com

Lo que dice la ley y debería aplicarse para todo México

La Ley General en Materia de Desaparición establece que todas las diligencias para buscar a una persona desaparecida o no localizada deben realizarse de manera inmediata, oportuna y sin dilación. Además, tras las reformas recientes, quedó expresamente señalado que ningún protocolo puede imponer plazos de espera para iniciar una investigación.

No tienes que esperar 24 ni 48 ni 72 horas.

Nadie puede cobrarte para “mover” la busqueda.

No puede negarse a recibir el reporte.

Puedes denunciar de inmediato.

Familiares y ciudadanía pueden aportar datos y participar en acciones de búsqueda institucionales.

Articulo 88 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Articulo 89 de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El tiempo importa… y mucho

Especialistas y colectivos llevan años repitiéndolo: las primeras horas son clave para localizar con vida a una persona, preservar evidencia y reconstruir rutas o movimientos. Retrasar una denuncia puede costar oportunidades valiosas.

Por eso el caso de Edith generó tanta indignación: porque volvió a mostrar lo que pasa cuando las instituciones no reaccionan a tiempo.

Qué hacer si alguien desaparece

Si una persona no es localizada y existe preocupación real por su integridad:

Reporta de inmediato al 911 o a la fiscalía local.

Solicita activar ficha de búsqueda.

Lleva foto reciente y datos básicos.

Conserva mensajes, llamadas y ubicaciones.

Exige número de carpeta o folio.

Documenta nombres de funcionarios que te atienden.