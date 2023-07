Lo que necesitas saber: Más se tardó en registrarse que en decir "mejor me bajo". Pero, aún así, Gabriel Quadri no parece que tenga ganas de atender su puesto como diputado.

Mientras que Claudia Sheinbaum y Santiago Creel están que arden en su batalla por la candidatura presidencial de sus respectivos bandos, Gabriel Quadri aplica el “no, pues pa’ qué le hago al cuento”… Bueno, él dice que se irá al equipo de especialistas en medio ambiente del Frente Amplio.

Por medio de un comunicado, Gabriel Quadri avisó que ya no le seguirá en el proceso por la candidatura de la oposición. “He decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio”, señaló el diputado.

Foto: Cuartoscuro

Ya no buscará candidatura, ¿entonces qué hará Gabriel Quadri?

Desde sus épocas en las que fue el candidato presidencial del partido de Elba Esther Gordillo, Gabriel Quadri ha presumido que le sabe a eso del medio ambiente. Por eso (o porque ya no supieron en qué otro pin$%&/e lugar ponerlo), el legislador panista le hará su proyecto ambientalista al futuro candidato de la oposición.

“Por invitación del presidente del PAN formaré parte del equipo de especialistas del Frente en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático”, presume Gabriel Quadri, quien, a diferencia de otros que se han bajado de la contienda por la candidatura opositora, no alegó falta de equidad o que el proceso fuera inclinado a una candidata.

“Reitero mi compromiso con México, con el Frente Amplio, y con mi partido, Acción Nacional”, concluye Quadri, dando así fin a su nada promisoria batalla por la presidencia de la república.

Patricia Mercado también se baja

Además de Gabriel Quadri, otro personaje que alguna vez lució como un deslucido aspirante a la presidencia y que se baja de la actual contienda (que todavía no inicia, según) fue la senadora Patricia Mercado.

“Me interesa volver al Congreso, eso es lo que me interesa, esas son mis convicciones, yo quiero estar ahí”, señaló Mercado… quizás en reafirmación y reconocimiento de sus verdaderos alcances políticos… ya que, para empezar ella no fue la que dijo que quería la candidatura, sino el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COMN

“Agradezco el reconocimiento, pero de verdad esto es muy importante [regresar al Congreso]”, agregó Mercado… con lo que Movimiento Ciudadano se va quedando sin fichas para seguir apostando en el proceso 2024.

Según el coordinador nacional del movimiento naranja, su partido no tiene necesidad de crear alianzas con otros partidos (y mucho menos con el PRI): con lo que tienen basta. ¿y qué tienen? Pues en la baraja estaba Patricia Mercado… y siguen Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas, Jorge Álvarez Maynez… y él mismo, en caso de que nadie se aviente el tiro.

