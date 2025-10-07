Lo que necesitas saber: El medio que tomó las imágenes afirma que "Gaza parece las ruinas de una antigua civilización, traídas a la luz tras siglos de oscuridad".

Ojalá fuera una película, pero no. Hace unos días se revelaron imágenes de Gaza tomadas desde el cielo, en las que se puede ver la destrucción que ha dejado la guerra en esa región… mostrándonos así, la realidad del lugar en el que mucha gente está “viviendo”.

Estas imágenes fueron tomadas hace tiempo, así que, muy probablemente, la destrucción actualmente sea mayor.

Vista aérea de Gaza // Foto: The Guardian (captura de pantalla)

Gaza vista desde el cielo

Escombros, nubes de polvo y destrucción por todos lados es cómo se encuentra Gaza, en donde se vive una guerra que parece no tener fin… y tras un recorrido aéreo, el mundo puede ver la realidad en la que se encuentra esa región.

El medio internacional, The Guardian, compartió en agosto las imágenes obtenidas luego de un lanzamiento aéreo militar jordano, situación que pocas veces se permite.

“Gaza parece las ruinas de una antigua civilización, traídas a la luz tras siglos de oscuridad. Un mosaico de formas de hormigón y muros destrozados, barrios salpicados de cráteres, escombros y carreteras sin salida. Restos de ciudades arrasadas”, se lee en la nota.

Vista desde el cielo // Foto: The Guardian (captura de pantalla)

Una guerra que no parece tener fin…

Y aunque la guerra en la región parece no tener fin, sí hubo un avance significativo con relación al apoyo humanitario en Gaza, pues Israel anunció la reanudación de los lanzamientos aéreos humanitarios.

Con estos vuelos, se puede combatir la escasez de alimentos y suministros médicos a los que miles de personas enfrentan día con día.

Vista aérea de Gaza // Foto: The Guardian (captura de pantalla)

A dos años del evento que desató la guerra en Gaza (la masacre del 7 de actubre, ejecutada por Hamás), inicia un acuerdo de cese al fuego ofrecido por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Luego de un últimatum, Hamás acabó aceptando el acuerdo. Este semana iniciará la primera fase de éste, en la que, principalmente, se exige la entrega de rehenes (vivos o muertos).

Con el cese al fuego, en teoría, se permitirá la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. El acuerdo también prevé el establecimiento de un gobierno, así como el destierro del terrorismo.