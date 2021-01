Noroña viaja hasta Venezuela a la Asamblea Nacional… pero no asiste porque le piden ponerse cubrebocas

A finales de noviembre de 2020, la OMS pidió a los líderes políticos que tiraran paro y pusieran el ejemplo en la aplicación de las medidas sanitarias. Con este llamado, la Organización Mundial de la Salud esperó amplificar el mensaje de que toooooda la sociedad va junta en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, aquí en México hay personajes que insisten en que algunas acciones nomás son pura posición política, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se negó a usar cubrebocas en Venezuela.

En estos momentos, el diputado del Partido del Trabajo (PT) está en Venezuela con motivo de la instalación de la Asamblea Nacional 2021 —algo así como el inicio de una nueva Legislatura en las Cámaras de Diputados y Senadores mexicanas— y pues por protocolo sanitario, las autoridades venezolanas pidieron a los asistentes que se lanzaran con cubrebocas a la apertura del periodo 2021-2026.

Todo esto, con la finalidad de evitar los contagios de coronavirus en el Legislativo de la República bolivariana peeeeeeeero, Fernández Noroña decidió no asistir porque precisamente le pedían portar cubrebocas —y aplicó el mismo argumento expuesto en el INE (Instituto Nacional Electoral), de que esta medida sólo daba una falsa sensación de seguridad.

“Viajé en vano”: Gerardo Fernández Noroña

Acá nos enteramos de este rollo por voz y mano del propio Noroña, ya que en su cuenta de Twitter ha contado los objetivos del viaje a Venezuela y las razones por las que no piensa ponerse un cubrebocas.

Este fue el primer mensaje:

“Con la novedad que hay que acudir con cubrebocas a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que viajé en vano, me quedaré todo el día en el hotel”.

De acuerdo con Noroña, de haber seguido con el protocolo sanitario, la oposición lo hubiera hecho pedazos y pues… en vez de eso, prefirió guardarse en el hotel antes que ser presa de la crítica opositora —y sin cumplir con el objetivo del viaje que era asistir a la apertura de la Asamblea Nacional.

Pero eso no fue todo, además de los argumentos políticos, el petista defendió su posición al repetir la dosis de la falsa seguridad:

“El acomplejado y muerto de miedo, cuya dura sesera le impide entender que el cubrebocas no evita el contagio y da una falsa sensación de seguridad. No estoy enfermo, no hay ninguna razón para que use cubrebocas”.

Y ya para terminar el combo de razones, Gerardo Fernández Noroña mostró que le aplicaron una prueba PCR y que esperaba un resultado negativo.

¿Cómo terminó este viaje internacional? Al final, el petista se consoló con la idea de que su vuelta a Venezuela no fue en vano, ya que apoyó la causa del gobierno bolivariano… sin lanzarse a la Asamblea.

Vale mencionar que en todos los tuitazos escritos por Noroña, hay una verdad a medias y es que si bien una persona que no tiene COVID-19 no representa un riesgo, no está exenta de contraerlo. Y precisamente una manera de evitar los contagios es portar el cubrebocas. ¿Qué pasaría si una persona con COVID-19 no lo lleva?

Además de la importancia del uso del cubrebocas —y eficacia ya mostrada en diversos estudios—, la sana distancia, la higiene, evitar aglomeraciones o la recomendación de quedarse en casa, si no es necesario salir son medidas que debemos aplicar para cuidarnos entre todos y todas y poder salir juntos de la pandemia.