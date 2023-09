Lo que necesitas saber: El gobernador de Hidalgo señaló en entrevista que cuatro de los involucrados en la golpiza en la Angelópolis serían familiares de políticos de su entidad

En su habitual conferencia matutina, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, no tuvo ni cómo evitar hablar sobre el caso del joven que fue golpeado brutalmente por un grupo de tipos identificados como estudiantes de la Anáhuac… y quizás hubiera sido mejor que ni siquiera lo hubiera mencionado. Chequen.

En redes se condena desde el desconocimiento, dice gober de Puebla

Aunque en el video que el fin de semana se difundió en redes se ve claro que lo que pasó en la zona conocida como Angelópolis fue un acto más que pasado de lanza, en el que se percibe cierta dosis de prepotencia… el gobernador de Puebla pidió a la gente no ser tan duros con los responsables de la golpiza y no hacer juicios sumarios “desde el desconocimiento”.

“Por supuesto que condeno los hechos”, aclaró el gober poblano, luego de hacer la solicitud que hace pensar que está un poquito más interesado en proteger a los victimarios y no a la víctima. Parece, pero no es así: “Estamos al pendiente de la salud del joven agredido. Esa es la primera prioridad. Pero también nos ocupa la salud mental de los agresores y nos ocupa el hecho de que sus familias colaboren con nosotros”.

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla / Foto: @SergioSalomonC

Que ya no vean series violentas, pide gobernador ante golpiza de estudiantes de la Anáhuac

Según dio a entender el gober poblano, la frase “no te metas con nosotros” que dijo uno de los estudiantes de la Anáhuac que masacró al joven en Angelópolis no fue porque, no sé, se cree intocable debido a su posición social o poder de alguno de sus familiares… no, actuó así porque seguramente ve series de TV violentas. “Genera otro tipo de visiones en donde muchas veces nuestros jóvenes se vuelven perdona vidas y eso no es lo que buscamos para la sociedad”, señaló Salomón Céspedes…

Por cierto, según el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, cuatro de los jóvenes involucrados en la golpiza al chico serían familiares de políticos de su entidad…

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que ninguna influencia, puesto público o posición social valdrá en favor de los sujetos que dieron una brutal golpiza a un joven en Puebla y cuyos cuatro involucrados son familiares de políticos de la entidad hidalguense. pic.twitter.com/5LHgb5dAMC September 12, 2023

Fiscalía de Puebla ya investiga caso de estudiantes de la Anáhuac

El fin de semana, se difundió en redes un video en el que se ve cómo un grupo de varios jóvenes golpean a un sujeto. Incluso pateándolo en la cara cuando él ya está en el suelo sin cómo defenderse. Según el testimonio de una familiar de la persona agredida, todo fue porque reclamó que le aventaron una cerveza. Los agresores fueron identificados como estudiantes de la Anáhuac. Al respecto, la Universidad Anáhuac ya tomó cartas en el asunto y anunció la suspensión de los jóvenes involucrados.

Jóvenes identificados como estudiantes de la Anáhuac dieron golpiza a otro en la zona de antros de la Angelópolis / Captura de video (@Radiohen – TW)

Por su parte, la Fiscalía de Puebla da señales de que los estudiantes de la Anáhuac no nomás serán castigados con ya no tener chance de ir a clases. Por medio de un breve mensaje, dio a conocer que ya abrió una carpeta de investigación por la agresión de la que fue víctima un joven en la zona de Angelópolis. Sin referirse al caso haciendo mención de los estudiantes de la Anáhuac, la fiscalía señala que ya logró entrevistarse con la víctima, así como con testigos de los hechos.

La Fiscalía de Puebla tiene la intención de “esclarecer el hecho y proceder contra los responsables”, asegura el comunicado.

