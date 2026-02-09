Lo que necesitas saber: Si de por sí la situación en Cuba nunca ha sido la mejor, ésta se ha agravado en los últimos días, debido a la crisis energética que atraviesa, luego de que Trump amenazó con castigar con aranceles a cualquier país que proporcione petróleo al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Cosas que le podrían molestar a Donald Trump… ¿pero qué no le molesta a ese señor? Luego de que el presidente de Estados Unidos amenazara con aranceles extra para países que apoyen energéticamente a Cuba, México dejó de mandar petróleo… pero seguirá ayudando a la isla.

El gobierno recuerda que, en su momento, México también ha ayudado a Estados Unidos

Por medio de un comunicado, el Gobierno de México informó del envió a Cuba de dos buques de la Armada llenos de ayuda humanitaria. De acuerdo con el boletín de las autoridades mexicanas, estarán llegando a Cuba más de 800 toneladas de artículos.

“Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”, explica el gobierno de México, asegurando que su ayuda no se limita a Cuba: en su momento, también se ayudó a Estados Unidos (cuando los incendios de California), así como recientemente a Chile, donde también se reportaron incendios de consideración.

De acuerdo con el comunicado, la ayuda humanitaria a Cuba se envió este 8 de febrero y consiste básicamente en víveres que, en teoría, llegará a la población civil de la isla.

“El Buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal”.

“Vamos a vivir días difíciles”: Díaz-Canel

En el otro buque, el Isla Holbox, se envían cerca de 277 toneladas de leche en polvo, explican las autoridades mexicanas. Según los cálculos, se espera que toda la ayuda humanitaria tarde en llegar a Cuba aproximadamente cuatro días.

Si de por sí la situación en Cuba nunca ha sido la mejor, ésta se ha agravado en los últimos días, debido a la crisis energética que atraviesa, luego de que Trump amenazó con castigar con aranceles a cualquier país que proporcione petróleo al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba está consciente que la situación empeorará por lo que, hace unos días, anunció que pronto planteará un plan de emergencia para lo que se viene. “Vamos a vivir días difíciles”, adelantó Díaz-Canel a la población.