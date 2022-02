Gobierno de España rechaza “tajantemente” las declaraciones de AMLO

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ayer matizó las declaraciones hechas, diciendo que eso de “una pausa” nomás era en el tema empresarial, el gobierno ibérico ya le dijo que ni ahí: respeto total, solicita.

“El Gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas”, señala el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

El gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, le recuerda al de México que desde hace años son socios estratégicos, pero también hay profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos.

“Más de 175.000 españoles viven en México y cerca de 30.000 mexicanos residen en nuestro país. España es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70.000 millones de euros y la mexicana en España supera los 25.000 millones”, son los datos que echa el gobierno de España.

El breve comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español termina solicitando a la 4T respeto mutuo… es decir, “sin este tipo de manifestaciones”, haciendo referencia a los dichos que AMLO se ha echado en los últimos días.

Por si no están muy enterados de este asunto, en la mañanera del miércoles 9 de febrero, de forma poco diplomática AMLO propuso poner una pausa a las relaciones con el gobierno de España… y poco diplomático, ya que acusó que, durante los sexenios pasados, varias empresas españolas nomás vinieron a saquear. Y puede que sí, sin embargo, no lo dijo de una manera que diera muestras de que no se quieren romper relaciones con España.

Luego de las reacciones negativas a su propuesta, ayer (10 de febrero) AMLO aclaró que no proponía una ruptura total con España… peeeero que sí, se deberían ofrecer disculpas a México, no sólo ya por el tema de la Conquista, sino por los abusos que empresas españolas cometieron en sexenios pasados.

Pese a la forma en la que ha manejado este asunto, AMLO aseguró que lo que quiere es “serenar” la relación España, para así “entrar a una etapa nueva de espacio”… pero pues con el comunicado que ya emitió el gobierno de España, se ve que la táctica no ha sido la correcta.