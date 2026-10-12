Protesta por el agua en Guadalajara: Comisión de Derechos Humanos abre investigación

La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación por lo sucedido durante la marcha por el agua en Guadalajara.

Lo que necesitas saber: La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación por lo sucedido durante y después de la marcha por el agua.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una investigación sobre todo lo ocurrido durante la marcha por el agua en Guadalajara —en este caso, la reacción y presunto abuso de autoridad de la Policía Estatal.

Hasta el domingo 11 de octubre, 5 personas presentaron quejas ante esta Comisión en contra de elementos de la Policía Estatal por abuso de autoridad.

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

Y es que las imágenes que se viralizaron en redes muestran cómo y en qué magnitud los policías repelieron la marcha ciudadana que exigía agua limpia en sus hogares —hay fotos y reportes de personas heridas y gaseadas.

Marcha por el agua en Guadalajara

El saldo de la marcha del domingo 11 de octubre —que comenzó en la Glorieta de la Minerva rumbo a Casa Jalisco— fue de 31 personas heridas, 28 policías heridos (dos de ellos de gravedad) y 39 detenidos.

Con respecto a las personas detenidas, la Universidad de Guadalajara pidió que se esclareciera la reacción de la policía y la integridad y pronta liberación de los detenidos, entre ellos 3 estudiantes de esta casa de estudios.

“Reiteramos que las demandas ciudadanas sobre la calidad del agua merecen ser escuchadas y atendidas con responsabilidad”, enfatizó la Universidad de Guadalajara.

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

Además de la Universidad de Guadalajara, en redes sociales comenzaron a circular listas de los nombres de las personas que habían perdido contacto con sus seres queridos, amigos y colegas tras la dispersión de la marcha por el agua.

La Comisión de Derechos Humanos

Por su parte, la CEDHJ explicó que abrió una investigación por lo sucedido, además de informar que, al menos, 5 personas presentaron sus denuncias por presunto abuso policial.

La CEDHJ explicó que acompañó el trayecto de la marcha en calidad de observador para vigilar que los derechos humanos fueran respetados.

Y que dio acompañamiento de las 39 personas detenidas durante su proceso. Además de compartir los medios para contactarla. Aquí van:

WhatsApp: 33 1156 7342.

Vía telefónica: 33 3669 1100.

Línea gratuita: 800 201 8991.

Página web: cedhj.org.mx.

Correo electrónico: quejas @cedhj.org.mx.

Atención presencial: Pedro Moreno 1616, colonia Americana, Guadalajara.

Foto: @CEDHJ.

Liberación de 6 de las 39 personas detenidas

Muchas horas después de la dispersión de la marcha, en la madrugada del 12 de octubre, la Fiscalía de Jalisco informó que habían puesto en libertad a 6 de las 30 personas detenidas en la manifestación afuera de Casa Jalisco —donde la policía respondió contra los/las manifestantes aventando chorros de agua limpia… los/las manifestantes exigían que llegara agua limpia a las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se trató de Verónica Nayeli N, Iván N, Marisol N, María Fernanda N, Xlli Yenelli N y Alejandra N, grupo acusado de presuntos delitos contra representantes de la autoridad.

Según la Fiscalía de Jalisco, se seguirá con el armado de las carpetas de investigación contra este grupo personas, mientras están en libertad.

La Fiscalía también dio a conocer la próxima liberación de Adriana María Emilia N, Adriana Gabriela N, Daniela N y Laura Montserrat N bajo los mismos términos.

La protesta fue convocada tras semanas y meses de denuncias por la llegada de agua contaminada a las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin que las autoridades dieran mayor respuesta.