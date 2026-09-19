¿Agua amarillenta, negra y con olor a caño? Esto está pasando con el líquido vital en Guadalajara

El agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha salido amarillenta, negra y con olor a caño, y se debe a que las autoridades no le han dado el mantenimiento correspondiente desde hace décadas.

Lo que necesitas saber: Las tuberías en la ZMG ya son muy viejas, tienen entre 50 o 70 años, lo que ha provocado fisuras o rupturas por el desgaste u obras públicas.

No es café, ni refresco, el agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara está saliendo de todos colores y olores, pero menos limpia, así lo han reportado miles de personas en los últimos meses.

Los habitantes de las colonias Alcalde Barranquitas, San Isidro Oblatos y El Sauz de Guadalajara han reportado mala calidad en el agua potable, situación que los ha llevado a comprar agua de garrafón para cubrir sus necesidades básicas.

Pero, ¿por qué sale así el agua? ¿Qué han hecho las autoridades para solucionar el problema? Aquí lo que se sabe del caso.

Foto: Redes sociales

¿Qué está pasando con el agua potable en la ZMG?

Va el contexto. El abandono de 3 décadas en el mantenimiento de la red hidráulica ha provocado una crisis sanitaria en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque, como ya lo mencionamos, el agua del drenaje en las casas sale amarillenta, negra y con olor a caño.

Y es que las tuberías en la ZMG ya son muy viejas, tienen entre 50 o 70 años, lo que ha provocado fisuras o rupturas por el desgaste u obras públicas. Y esto permite que el agua del drenaje se filtre y se mezcle con las líneas del suministro de agua.

Justo la falta de limpieza, monitoreo y modernización en los ductos y plantas potabilizadoras genera la acumulación de lodos, metales pesados y sedimentos oscuros que se desprenden y hacen que llegue directo a los hogares.

Si las autoridades realizaran el mantenimiento a los ductos en el tiempo que corresponde, evitarían que el agua saliera de esos colores y con olor a caño.

Todos se echan la bolita, pero nadie hace nada

Aquí el detalle. El partido de la 4T afirmó que Movimiento Ciudadano utiliza el tema como botín político porque este último gobierna la mayoría de los municipios con las más de 200 colonias que recibirán el 80% de descuento en el pago del agua.

“No quieran venir a administrar políticamente una solución para un problema que durante años no pudieron resolver”, dijo la diputada local morenista Marta Arizmendi.

De las 203 colonias que benefician con el descuento, Movimiento Ciudadano gobierna 194, mientras que 41 pertenecen a San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, municipios alineados con la 4T.

El problema viene cuando ni un partido, ni otro soluciona el problema, solo se avientan la bolita, y se justifican con un “pues sí, pero tú tienes más municipios que yo, a ti te toca solucionar”, en fin.