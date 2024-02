Lo que necesitas saber: Rusia logró conquistar mucho territorio en los primeros meses de guerra, pero Ucrania logró hacerlos retroceder. Actualmente se encuentran en un escenario de "estancamiento militar"

El 24 de febrero de 2022 dio inicio la guerra entre Rusia y Ucrania. Ese fue el día en que Vladimir Putin ordenó a sus tropas ingresar al territorio gobernado por Volodímir Zelenski. ¿Qué tanto han avanzado los rusos en estos dos años de conflicto?

Bueno, existen mapas que ilustran muy bien qué tanto ha sido el avance de Rusia en territorio ucraniano. Por acá checamos el del ISW para entender cómo va la guerra Ucrania vs Rusia a dos años de haberse iniciado el conflicto.

Protesta contra Rusia en Ucrania / Foto: Getty

Mapa muestra el avance de Rusia a dos años de la guerra con Ucrania

El mapa donde se puede observar el cambio que ha vivido el territorio de Ucrania a dos años de la guerra con Rusia, se puede encontrar en el sitio Institute for The Study of War (Instituto para el Estudio de la Guerra). Ahí también comparten información de operaciones de Hamás en Nigeria, o cómo va el asunto entre China y Taiwán.

Pero primero, para entender qué tanto ha avanzado Rusia, necesitamos tener un mapa que nos permita ver la comparación. Antes de febrero de 2022, así se veía el territorio de Ucrania (Crimea ya era controlada por Rusia y la parte en color son Donetsk y Lugansk, tomadas por separatistas antes de la guerra):

Mapa de Ucrania antes de la guerra con Rusia / Foto: BBC

Ahora sí. En el mencionado portal de ISW es posible conseguir información detallada y precisa sobre el avance de Rusia. Actualizan diariamente el mapa y, hasta el 24 de febrero de 2024, así se luce el territorio de Ucrania (en color las zonas controladas por Rusia):

Mapa de Ucrania a dos años de guerra con Rusia / Foto: ISW

Si ponemos ambos mapas juntos podemos ver con mayor claridad el avance de Rusia en Ucrania a dos años de guerra. Como puedes ver, aún están muy lejos de Kiev, la capital.

Foto: BBC – ISW

Hubo un tiempo en que las tropas rusas tenían mayor control en Ucrania

Cabe mencionar que, si bien es claro que los rusos han ganado bastante terreno, hubo un tiempo en que tuvieron mayor control en Ucrania, pero lo perdieron.

Lo dicho, la ISW actualiza diariamente el mapa, y una recopilación de la BBC muestra que en marzo de 2022, Rusia tomó mucho más territorio del que tiene controlado ahora. Las contraofensivas de Ucrania dieron frutos e hicieron retroceder a las tropas rusas de manera importante para noviembre de ese mismo año.

Foto: BBC

¿En qué va la guerra entre Ucrania y Rusia?

Como pudiste ver, el mapa del conflicto no varía mucho desde diciembre del 2023. Por ello, diversas opiniones retomadas por la misma BBC coinciden en que a dos años del inicio de la guerra, el conflicto se encuentra en un escenario de “estancamiento militar”.

Las fuerzas ucranianas llevan mucho tiempo sin lograr que Rusia retroceda más, pero las tropas rusas también llevan tiempo sin conseguir avances importantes.

Pero eso podría cambiar pronto. El último gran golpe fue la caída de Avdiivka, una ciudad considerada clave debido a su ubicación. Las fuerzas de Ucrania se retiraron de la ciudad el 17 de febrero de este año y Rusia lo celebró como una gran victoria.

Fuerzas de Rusia en Ucrania / Foto: Reuters

La importancia de Avdiivka en la guerra Rusia vs Ucrania

Resulta que Avdiivka abre una brecha por donde Rusia puede continuar avanzando hacia el Oeste de Ucrania, además de que el aeropuerto de Donetsk puede servir ahora como un punto logístico y de suministro muy importante para Rusia. Es el logro más importante desde la captura de Bajmut, lo cual ocurrió en mayo del 2023.

Zelenski, presidente de Ucrania, atribuyó la caída de Avdiivka al retraso de ayuda por parte de Estados Unidos. Los gringos no terminan de aprobar un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares y dice que por eso se están viendo superados en armamento.

Controlar Avdiivka permitiría, sumado a lo anterior, preparar una ofensiva en otras dos ciudades clave: Robotyne y Kupiansk, eso según un análisis de Gonzalo Vallejo, historiador y colaborador de la Revista Ejércitos, en entrevista para El País.

Foto: Reuters

No, Rusia no logró derrotar a Ucrania en tres días como pensaba Putin hace dos años, pero tampoco parece cercano el día en que se detengan.

