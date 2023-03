Que pinc$%&s políticos valen pa’ pura… dice Gustavo de Hoyos. No como los empresarios, esos siempre velando por los intereses del pueblo, ¿verdad?, ¿verdad?

“¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país, alguien que sienta lo mismo que nosotros?”, pregunta el exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, dirigiéndose a los empresarios del país… digo, al pueblo, al cual siente representar.

Gustavo de Hoyos, Emilio Álvarez Icaza y Claudio X. González / FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

En video publicado en sus redes sociales, el miembro de cuanta organización opositora ha salido últimamente, anuncia sus reales intenciones de ir por la presidencia, en 2024. “Ya nos toca”, dice el líder empresarial.

A la par del video en el que se presenta como un aspirante presidencial que “no está podrido por el poder”, Gustavo de Hoyos dio a conocer lo que podrían considerarse sus primeras propuestas de campaña… “Propuestas Drásticas”, las llama él, para que tenga más punch.

Pero, así que digan “qué drásticas, no manches”, pues como que no. O a ver, ustedes digan: para empezar, promete servicios de salud y educación para todos los mexicanos y que estos los escojan según les convenga (en instituciones privadas o públicas).

Gustavo de Hoyos también propone entablar un nuevo acuerdo con Estados Unidos, basado en abrir por completo la frontera, sin límites para la inversión (incluso, soñando con, en un futuro, la posibilidad de que ciudadanos de ambos países puedan cruzar las fronteras sin restricciones de ningún tipo…).

Gustavo de Hoyos y Marko Cortés / FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Como tercer punto de sus “propuestas drásticas”, De Hoyos se aloca y propone algo que nadie nunca ha propuesto, valga la redundancia: Combatir a la delincuencia… pero de una manera radical, según: contemplando la pena de muerte, la cadena perpetua y la extradición automática.

Si lo último les suena a que Gustavo de Hoyos es fan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues sí: al prometer la erradicación de feminicidas, violadores y, en general, agresores de mujeres, el exlíder de la COPARMEX asegura que usará la misma fuerza que utiliza el presidente bitcoin (no importando que éste sea acusado de severas violaciones a los derechos humanos, pues total, qué).

“Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. No vivo de la política. Y, asì como en mis negocios y en mi vida privada, me gusta ser claro y directo: yo estoy listo y me apunto. Yo quiero encabezar ese esfuerzo”. ¿Cómo ven al que dice que “los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos”?

Gustavo de Hoyos y panistas / FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM