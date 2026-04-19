¿Por qué me interesa? El Bazar Solo tengo 100 pesitos es una iniciativa que nos enseña a hacer comunidad.

Entre todas las iniciativas preciosas que hay en la CDMX, algunas nos invitan a resignificar nuestro estilo de vida y sobre todo a hacer comunidad a través de la creatividad y la sustentabilidad. Tal es el caso del Bazar Solo tengo 100 pesitos, un proyecto pensado para los que quieren transformar su estilo, conocer el talento local y encontrar tesoros buenos, bonitos y baratos.

Y es que renovar el clóset no es una tarea sencilla, sobre todo cuando nuestro presupuesto es ajustado y no queremos contribuir a la moda rápida, esa tendencia mercantil enfocada en producir en poco tiempo ropa de baja calidad que, aunque es más barata, es sumamente costosa para el planeta en términos de explotación y contaminación.

Este bazar comenzó hace 10 años en Tijuana./Imagen Bazar Solo tengo 100 pesitos Instagram

Afortunadamente para todos, cada vez más personas buscan alternativas y se han ido creando proyectos centrados en el trueque y la moda sostenible, cuyo objetivo es principalmente romper el ciclo del consumo rapaz a través del uso de una filosofía que nos invita a cambiar: lo desechable por lo duradero, los grandes almacenes por los diseños locales, los botes de basura por la restauración.

Dicho lo anterior, el Bazar “Solo tengo 100 pesitos” es algo más que la posibilidad de encontrar prendas geniales sin que la quincena se acabe; es más bien una propuesta pensada para que las y los capitalinos intercambien sus bellezas y siembren juntos un porvenir sostenible y amoroso con la naturaleza y con el otro.

¿De qué se trata el Bazar Solo tengo 100 pesitos?

Hace diez años, una joven inquisitiva llamada Stephanía López inauguró en su natal Tijuana un bazar de venta de ropa de segunda mano con el objetivo de crear un espacio de encuentro único, centrado en las buenas prácticas, la difusión de trabajos inadvertidos y la posibilidad de conectar a una red de personas interesadas en mejorar su comunidad. Poco a poco su iniciativa se expandió y creció tanto que empezó a vender más cosas y hasta llegó a la CDMX.

Este año el proyecto ha alcanzado nuevas dimensiones, entre otras cosas porque se contará con la participación de más de cien marcas locales que venderán de todo: ropa de segunda mano en súper buen estado, objetos curiosos hechos para alegrar nuestra existencia, libros de editoriales padres, termos, joyas, un grupo de plantitas que se verían perfectas en nuestra ventana y hasta lecturas de tarot.

Este bazar participan más de 100 marcas locales./imagen Bazar Solo tengo 100 pesitos Instagram

El Bazar Solo tengo 100 pesitos durará tres días y por segunda ocasión estará instalado en la Colonia Narvarte, en un edificio de la calle Rebsamen de cuatro pisos, que es sin duda el espacio perfecto para poder detenernos de puesto en puesto y pensar muy bien cómo vamos a gastar nuestro presupuesto.

Por si lo anterior fuera poco, la entrada es libre, y todas y todos son bienvenidos, incluso nuestras mascotas, que, además de poder acompañarnos en la experiencia, encontrarán más de un puesto enfocado en ellas.

¿Por qué son importantes estas iniciativas locales?

El Bazar solo tengo 100 pesitos; es un gran ejemplo de cómo las iniciativas locales están transformando cada vez más la vida en la CDMX. Además de ofrecer productos baratos, su importancia radica en la posibilidad de crear cadenas virtuosas en las que todos ganan: los que venden llegan a mejores públicos, los que compran obtienen productos de calidad y la colonia se llena de personas que buscan dejar una huella positiva en el mundo.

Aquí hay de todo: joyas. ropa, gastronomía y mucho amor.Bazar Solo tengo 100 pesitos Instagtam

Y es que en una ciudad tan grande y con tantas propuestas comerciales, siempre debemos recibir con las manos abiertas aquellas plataformas que le abran espacio a los pequeños emprendedores e inviten a las personas a consumir de manera inteligente y responsable, a través de la posibilidad de darle una segunda vida a las cosas, reduciendo así la huella ecológica de los humanos.

Por si lo anterior fuera poco, eventos como este resignifican el valor vecinal de las colonias, demostrando que juntos podemos construir vínculos basados en valores como el apoyo mutuo y sobre todo la creatividad.

¿Cómo, dónde y cuándo?

Los primeros tres días de mayo/imagenBazar Solo tengo 100 pesitos Instagtam

Fecha: Mayo 1, 2 y 3

Lugar: Rebsamen 203, colonia Narvarte, Benito Juárez.

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ENTRADA LIBRE