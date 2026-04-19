Lo que necesitas saber: Ronaldinho, Kaká y Marcelo son parte de las figuras que jugarán por Brasil.

¡Luis Hernández se une a la convocatoria del juego de leyendas! Ya todo está listo para el partido de leyendas entre México vs Brasil. Ambos equipos ya revelaron sus respectivas convocatorias y, efectivamente, habrá muchas leyendas, entre ellas el ‘Matador’, máximo goleador del Tri en una Copa del Mundo (Francia 1998).

El partido se juega el 19 de abril en el Estadio Banorte y aún hay varios boletos disponibles por si no tienen planes ese día y quieren lanzarse. Eso sí, tomen sus precauciones porque habrá algunos cierres viales, acá les dejamos las alternativas.

Estadio Azteca Banorte en su reinauguración /Mexsport

¿Dónde ver el México vs Brasil de leyendas?

El partido de leyendas entre Mexico vs Brasil se juega el domingo 19 de abril en el recién reinaugurado Estadio Banorte, por si quieren darse una vuelta.

Aunque si lo prefieren, pueden verlo desde la comodidad de su casa junto a su familia y amigos, ya que el partido será transmitido por Vix.

Partido Fecha y hora Sede Transmisión México vs Brasil

(Leyendas) Domingo 19 de abril

17:00 hrs Estadio Banorte Vix

Y hablando de ir al partido, aún hay muuuchos boletos disponibles para el juego, la ‘mala noticia’ es que Fanki es la empresa encargada de la venta, y sabemos que varios aficionados han tenido algunas malas experiencias con ella.

Captura de pantalla Fanki

De todo modos, les dejamos por acá el link por si quieren lanzarse al estadio, para ver a estás leyendas. Los precios van desde los 740 pesos hasta los 8 mil 805 pesotes.

Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

Convocatoria México vs Brasil Leyendas

México y Brasil ya presentaron sus convocatorias y efectivamente, están llenas de leyendas. De parte de la Selección Mexicana tendremos a Rafa Márquez, Ramón Morales, Jared Borgetti, Pavel Pardo, Francisco Palencia, ‘Sinha’ y varias figuras más.

Mientras que en Brasil tendrán a estrellas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Julio Cesar y otros más.

México Luis Hernández

Oswaldo Sánchez

Jesús Corona

Miguel Layún

Ricardo Osorio

Rafael Márquez

Carlos Salcido

Javier ‘Maza’ Rodríguez

Gerardo Torrado

Andrés Guardado

Pável Pardo

Braulio Luna

Ramón Morales

Adolfo ‘Bofo’ Bautista

Oribe Peralta

Antonio Naelson ‘Sinha’

Jared Borgetti

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Luis Roberto Alves ‘Zague’ Brasil Ronaldinho

Kaká

Lúcio

Adriano

Marcelo

Edmílson

Maicon

Giovanni Silva de Oliveira

Aldair

Gilberto Silva

Edílson

Heurelho Gomes

Juninho Paulista

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Djalminha

Júlio César

Anderson Polga

Imagen @miseleccionmx vía X

Aunque estas leyendas se retiraron del futbol profesional hace varios años, es una buena oportunidad para ver esos rastros de magia que aún guardan en sus botines varios de ellos.