Lo que necesitas saber:

Ronaldinho, Kaká y Marcelo son parte de las figuras que jugarán por Brasil.

¡Luis Hernández se une a la convocatoria del juego de leyendas! Ya todo está listo para el partido de leyendas entre México vs Brasil. Ambos equipos ya revelaron sus respectivas convocatorias y, efectivamente, habrá muchas leyendas, entre ellas el ‘Matador’, máximo goleador del Tri en una Copa del Mundo (Francia 1998).

El partido se juega el 19 de abril en el Estadio Banorte y aún hay varios boletos disponibles por si no tienen planes ese día y quieren lanzarse. Eso sí, tomen sus precauciones porque habrá algunos cierres viales, acá les dejamos las alternativas.

Estadio Azteca Banorte en su reinauguración
Estadio Azteca Banorte en su reinauguración /Mexsport

¿Dónde ver el México vs Brasil de leyendas?

El partido de leyendas entre Mexico vs Brasil se juega el domingo 19 de abril en el recién reinaugurado Estadio Banorte, por si quieren darse una vuelta.

Aunque si lo prefieren, pueden verlo desde la comodidad de su casa junto a su familia y amigos, ya que el partido será transmitido por Vix.

PartidoFecha y horaSedeTransmisión
México vs Brasil
(Leyendas)		Domingo 19 de abril
17:00 hrs		Estadio BanorteVix

Y hablando de ir al partido, aún hay muuuchos boletos disponibles para el juego, la ‘mala noticia’ es que Fanki es la empresa encargada de la venta, y sabemos que varios aficionados han tenido algunas malas experiencias con ella.

Captura de pantalla Fanki

De todo modos, les dejamos por acá el link por si quieren lanzarse al estadio, para ver a estás leyendas. Los precios van desde los 740 pesos hasta los 8 mil 805 pesotes.

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Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

Convocatoria México vs Brasil Leyendas

México y Brasil ya presentaron sus convocatorias y efectivamente, están llenas de leyendas. De parte de la Selección Mexicana tendremos a Rafa Márquez, Ramón Morales, Jared Borgetti, Pavel Pardo, Francisco Palencia, ‘Sinha’ y varias figuras más.

Mientras que en Brasil tendrán a estrellas de la talla de Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Julio Cesar y otros más.

México

  • Luis Hernández
  • Oswaldo Sánchez
  • Jesús Corona
  • Miguel Layún
  • Ricardo Osorio
  • Rafael Márquez
  • Carlos Salcido
  • Javier ‘Maza’ Rodríguez
  • Gerardo Torrado
  • Andrés Guardado
  • Pável Pardo
  • Braulio Luna
  • Ramón Morales
  • Adolfo ‘Bofo’ Bautista
  • Oribe Peralta
  • Antonio Naelson ‘Sinha’
  • Jared Borgetti
  • Francisco Palencia
  • Cuauhtémoc Blanco
  • Luis Roberto Alves ‘Zague’

Brasil

  • Ronaldinho
  • Kaká
  • Lúcio
  • Adriano
  • Marcelo
  • Edmílson
  • Maicon
  • Giovanni Silva de Oliveira
  • Aldair
  • Gilberto Silva
  • Edílson
  • Heurelho Gomes
  • Juninho Paulista
  • Paulo Sérgio
  • Müller
  • Amaral
  • Djalminha
  • Júlio César
  • Anderson Polga
Convocados partidos de leyendas México vs Brasil
Imagen @miseleccionmx vía X

Aunque estas leyendas se retiraron del futbol profesional hace varios años, es una buena oportunidad para ver esos rastros de magia que aún guardan en sus botines varios de ellos.

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