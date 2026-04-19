¿Por qué me interesa?
El Museo del Templo Mayor nos ofrece un viaje extraordinario a nuestras raíces.
El Museo del Templo Mayor no se parece a nada; es uno de esos túneles del tiempo de la CDMX que nos invita a contemplar piezas hechas a mano, capaces de revelarnos la grandeza de Tenochtitlán, una ciudad a pesar de haber sido casi enterrada, ha subsistido en el tiempo y cada tanto resurge desde las entrañas del suelo para enseñarnos el poder inconmensurable de la historia, de nuestra historia.
Hablamos de una colección de ornamentos sagrados y cotidianos que nos narran los mitos, los rituales y la cosmovisión del gran imperio mexica. Un mundo de dioses, guerreros y personas de a pie que durante siglos habitaron el Huey Teocalli (templo mayor) o centro del mundo y dejaron para la eternidad un eco de piedra que todavía duerme bajo nuestros pies.
Dicho esto, visitar este museo es mucho más que una actividad cultural perfecta para el fin de semana; es más bien una travesía para conectarnos con las raíces de lo que somos.
Cada detalle vale la pena: caminar encima de ruinas, contemplar esos muros originales pegados a la Catedral Metropolitana, aprender sobre Huitzilopochtli y sobre todo conocer de cerca esos tesoros cuya mera existencia es una metáfora de la eternidad.
Las 8 salas del Museo del Templo Mayor
Este museo es casi un milagro que sucedió en 1978 cuando un grupo de técnicos de la CFE descubrió por accidente la escultura de la diosa Coyolxauhqui. Ese incidente propició que el INAH comenzara en la zona una serie de excavaciones y descubriera que la estatua formaba parte del centro ceremonial más importante de la antigua Tenochtitlán, un templo azteca gigante donde se le rendía culto a Tláloc y a Huitzilopochtli.
El proyecto estuvo a cargo de Eduardo Matos Moctezuma y, gracias a cientos de arqueólogos, se encontraron bases piramidales y más de 7 mil piezas. El hallazgo fue tan magnífico que, tras cinco años de revelaciones, no quedó más remedio que convertir el lugar en un museo diseñado por el gran Pedro Ramírez. Un lugar sagrado que abrió sus puertas el 12 de octubre de 1987, dividiéndose en ocho salas, cuatro en el norte y cuatro en el sur.
Sala 1: Antecedentes arqueológicos
Este espacio fue pensado para que los visitantes sepan dónde están parados. Aquí se explica de una forma didáctica la gran historia e importancia del templo. Desde su fundación como centro religioso en 1790 hasta aquel descubrimiento que culminó en la creación de un museo en pleno Zócalo capitalino.
Sala 2: Ritual y Sacrificio
El Imperio Mexica no podría explicarse sin el papel central que ocupaban tanto la muerte como los ritos funerarios en el Imperio Mexica. En esta sala podremos contemplar las ofrendas más antiguas que se encontraron en el templo; un grupo fantástico de ornamentos, entre los que hay una urna de travertino donde se depositaban restos óseos y, por supuesto, la gran escultura de la diosa Coyolxauhqui.
Sala 3: Tributo y comercio
Además del gran arraigo religioso, el imperio mexica funcionaba a partir de un sofisticado sistema de tributos. En este salón podemos entender esas estructuras económicas a través de mapas interactivos y diversos objetos que el gobierno recibía de las diversas regiones, algo así como impuestos pagados en especie.
Sala 4: Huitzilopochtli
Sería imposible que la deidad más importante del imperio no tuviera su propio espacio. Dios de la Guerra o Colibrí Zurdo: este personaje era motivo de inspiración y sobre todo era la guía espiritual del pueblo.
Para entender su importancia, se montó en la parte sur del recinto una réplica de su templo original; además, ahí viven los asombrosos Guerreros Águila, dos esculturas de barro de tamaño real que quitan el aliento.
Sala 5: Tláloc
En la mitad del recorrido hay una oda hermosa al dios de la lluvia. Para los mexicas, esta deidad controlaba las tormentas, el agua, las cosechas y la agricultura. Su sala está justo en el lado opuesto al de Huitzilopochtli para representar los contrastes en la cosmovisión mexica.
Aquí encontraremos una gran colección de piezas alusivas; todas valen la pena, pero el Brasero de Tláloc, una pieza maestra donde el dios aparece llorando, es una obra maestra que no tiene comparación.
Sala 6: Flora y fauna
Se trata de un espacio único en el museo porque muestra la profunda relación que los mexicas tenían con los ecosistemas y con su entorno en general. En honor a esto, la sala nos invita a conocer la relevancia que los seres vivos (plantas y animales endémicos de México) tenían en la vida cotidiana, el arte y en las ofrendas.
Sala 7: Agricultura
Para los mexicas, la agricultura era mucho más que una actividad económica; era un eje central de su cosmovisión porque para su subsistencia dependían de los ciclos de lluvia. En ese sentido, este espacio es particularmente valioso, ya que ilustra el ingenio con el que se realizaba la siembra.
Aquí se exhiben instrumentos agrícolas, maquetas de las chinampas y piezas inspiradas en el grupo de deidades que estaban relacionadas con el cultivo.
Sala 8: Arqueología Histórica
La última sala del recorrido nos muestra la resiliencia de la cultura mexica. Y es que, a pesar de la brutalidad de la Conquista, sus raíces subsistieron en el tiempo e incluso se enriquecieron. En esta parte aprendemos cómo, tras la caída de Tenochtitlán, en 1521. Se forjaron las bases para edificar una ciudad con un gran mestizaje como es la CDMX.
¿Dónde, cuándo y cómo?
Dirección: Seminario 8, Centro Histórico.
Horarios: martes a domingo: de 9:00 a 17 h.
Entrada general: $209
Domingos gratis