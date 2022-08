Here we go again: Científicos informaron que encontraron más de 30 casos de un nuevo virus en China. Sí, según los expertos, que publicaron un estudio al respecto, se trata de un virus de origen animal del tipo henipavirus.

Más de 30 casos de henipavirus en China

Como les contábamos aquí arriba, en un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine este pasado 4 de agosto, se dio a conocer que científicos detectaron 35 casos humanos de un nuevo virus de origen animal del tipo henipavirus.

Foto: Hu Chengwei/Getty Images.

Según los expertos de China y Singapur, los casos se encontraron en la provincia de Shandong y en la provincia de Henan, en el este y centro del país asiático, respectivamente.

Además, explicaron que detectaron el virus en muestras que se tomaron de las gargantas de las personas con antecedentes de contacto con animales en tiempos recientes.

¿Qué es el henipavirus?

Los científicos indicaron que este henipavirus que se descubrió apenas puede tener su origen en animales. Además, indicaron que las personas infectadas han presentado síntomas como fiebre, fatiga, tos, pérdida del apetito, dolor muscular, náuseas, dolor de cabeza y vómito.

Foto: Kevin Frayer-Getty Images.

Mientras tanto, de acuerdo con el sitio The Paper, medio de comunicación de Shanghái, y que citó The Global Times, se sabe que tanto el virus Hendra (HeV), como el virus Nipah de esta familia de henipavirus, infectan a los humanos por medio de los murciélagos de fruta, el huésped natural de estos dos virus.

Igual explicaron que los henipavirus pueden provocar enfermedades graves en animales y humanos, además de que están clasificados como un virus de nivel 4 de bioseguridad con tasas de letalidad de entre 40 y 75 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que significa que es más alta que la del coronavirus.

No existen vacunas o tratamientos para este virus

Por otra parte, destacaron que en la actualidad no hay vacunas ni tratamientos para el henipavirus y que lo único que se puede hacer ante estos casos es atender las complicaciones que éste provoca.

Foto ilustrativa: Pixabay.

¡Ojo! Los científicos destacan que estos casos de henipavirus no han sido fatales ni muy graves, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico. Sí, esto comentó Wang Linfa, profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina de Duke-NUS, quien participó en este estudio.

Eso sí, agregó que sigue siendo motivo de alerta, ya que dijo que muchos virus que existen en la naturaleza son impredecibles cuando infectan a los humanos.