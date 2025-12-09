Lo que necesitas saber: Orlando Hernández fue indultado por el gobierno de Trump: purgaba una condena de 45 años por narcotráfico.

Cosas que quizás molesten ahorita a Trump de Honduras: que todavía no resuelva su elección presidencial (claro, a favor de su gallo, Nasry Asfura)… y que quieran entambar de nuevo al expresidente Orlando Hernández.

Recordemos que, hace apenas unos días, el presidente Trump indultó y ordenó la liberación de Hernández, quien purgaba una condena de 45 años, tras ser encontrado responsable de ayudar a meter 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

¿De qué se le acusa ahora a Orlando Hernández?

De acuerdo con medios internacionales, la orden de aprehensión en contra de Orlando Hernández fue emitida por el fiscal general de Honduras… y es una orden con alcance internacional.

Y, pues ya la habrá librado por narcotráfico… pero los cargos en contra del recién indultado expresidente hondureño ahora son lavado de dinero y fraude. Este último, relacionado con el financiamiento de su primera campaña presidencial.

Foto: Jorge Cabrera/Getty Images // Juan Orlando Hernández es sentenciado a 45 años de cárcel por narcotráfico.

Expresidente de Honduras estaría en Estados Unidos…

La orden de “captura inmediata” en contra de Orlando Hernández fue anunciada por Johel Antonio Zelaya, en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción… y a la espera que organismos de Seguridad del Estado, la Interpol y aliados internacionales hagan cumplir la solicitud.

Según parece, el expresidente de Honduras se encontraría en Estados Unidos… ya que, por el momento no es muy buena idea regresar a su país. Quizás, cuando se confirme la victoria presidencial de Asfura. Mientras, no.