Lo que necesitas saber: Orlando Hernández recibió sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudar a ingresar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. “[Vamos a] meterles drogas en las narices a los gringos”, alardeó Hernández, según una de las pruebas presentadas durante su juicio.

Una enorme contradicción: Trump, cuya máxima de su gobierno es la guerra contra el narcotráfico, acaba de indultar al expresidente de Honduras a quien se le condenó por tráfico de drogas…

Foto: Getty Images.

Orlando Hernández purgaba condena de 45 años

Trump lo prometió hace unos días en redes sociales y ya lo cumplió: Orlando Hernández, expresidente de Honduras que pagaba una condena de 45 años por narcotráfico ha sido liberado. El gobierno del republicano le concedió el indulto y ya salió de prisión.

“Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, confirmó Ana García, la esposa del expresidente de Honduras.

Orlando Hernández y su esposa / Foto: @anagarciacarias

Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Purgaba una condena de 45 años, luego de que, en 2024, fue encontrado culpable de ayudar a cárteles a ingresar toneladas de cocaína a Estados Unidos… una acción que, supuestamente, el gobierno de Donald Trump busca erradicar.

El pasado viernes 28 de noviembre, Trump adelantó que otorgaría el indulto a Hernández… no por pruebas específicas, sino porque cuates suyos le dijeron que es cotorrón.

Orlando Hernández, expresidente de Honduras / Foto: @JuanOrlandoH

“Según muchas personas a quienes respeto profundamente, [Orlando Hernández] ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, escribió Trump el jueves en Truth Social.

“Esto no puede permitirse, especialmente ahora, que, con la victoria electoral de Tito Asfura, Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero”, agregó Trump en su modo más injerencista posibl… nah, como siempre ha sido.

Por cierto, en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre en Honduras, todavía no está decretada la victoria de Asfura: con el 57% de votos contabilizados, el órgano electoral decretó empate técnico… tomará algunos días determinar a un ganador.