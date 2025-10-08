Lo que necesitas saber: Las autoridades chilangas revelaron que recientemente han recibido 18 denuncias por las falsas amenazas de bomba en instalaciones de la UNAM.

Tras el creciente número de amenazas de explosivos y ataques a la comunidad de la UNAM, la universidad informó que las autoridades ya identificaron a dos presuntos responsables de difundir estas falsas amenazas.

Ciudad Universitaria está abierta para todos./Imagen gaceta.unam.mx

Identifican a dos presuntos responsables de amenazas de bomba en la UNAM

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética ya identificaron a por lo menos dos responsables de las falsas amenazas de bomba en distintas instalaciones universitarias.

La Máxima Casa de Estudios de nuestro país también aseguró que ambos presuntos responsables han sido citados a declarar para continuar el debido proceso de la investigación conforme a derecho.

“La Universidad de la nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas”, se lee.

Máxima casa de estudios de México // Foto: Getty Images

Fiscalía atiende 18 denuncias…

Por otro lado, las autoridades chilangas revelaron que recientemente han recibido 18 denuncias por las falsas amenazas de bomba en la UNAM.

Y aunque no dieron detalles al respecto, aseguraron que se tienen avances en las investigaciones. Esperemos y que con la identificación de los responsables y con las medidas del rector de la UNAM, estas amenazas terminen.