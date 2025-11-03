Lo que necesitas saber: La situación escaló tanto que incluso las autoridades, en su afán por ocultar lo sucedido, violentaron a una periodista que denunció haber sido censurada.

Sin duda el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a conmocionado a todo México… pero lo que también está causando indignación son las imágenes de las protestas por su asesinato, pues durante la manifestación, las autoridades de Michoacán utilizaron la fuerza para someterlos.

Represión durante protestas // Foto:Asaid Castro / ACG

Las indignantes imágenes de la represión durante protestas en Michoacán

Debido al asesinado de Manzo, los ciudadanos de Michoacán se organizaron este domingo para realizar una protesta en el Palacio de Gobierno del estado.

Tras la marcha, un grupo de manifestantes ingresaron al inmueble, vandalizando y colocando pancartas de reclamo… hasta qué elementos de seguridad los detuvieron, arrestaron e incluso sometieron con violencia. De ahí las imágenes que se han vuelto virales:

Represión durante protestas por asesinato de Carlos Manzo // Facebook:ACG (captura de pantalla)

Pero la represión no solo se quedó ahí, sino que también a los manifestantes que se encontraba en la calle recibieron gas lacrimógeno.

La situación escaló tanto que incluso las autoridades, en su afán por ocultar lo sucedido, violentaron a una periodista que denunció haber sido censurada.

“Me privaron de la libertad y me exigieron borrar mi material”, afirmó con gran indignación Dalia Villegas, periodista de la agencia Quadratín.