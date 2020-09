“Debe reconocerse que se ha avanzado”: El informe de AMLO a seis años de Ayotzinapa

Este sábado se cumplen seis años de la llamada “Noche de Iguala”, la noche de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en conferencia de prensa un informe sobre los avances de la investigación y el compromiso de su gobierno para llegar a la verdad.

Se investiga el caso para dar con una verdad que no deje dudas: AMLO

AMLO destacó que su gobierno ha avanzado en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, gracias a que actualmente no se está encubriendo a nadie, no se va a fabricar otra falsedad, no se está ocultando nada, no se le cargará la responsabilidad a chivos expiatorios y se están emitiendo las órdenes de aprehensión necesarias para dar con todos los culpables hasta llegar así a una verdad que no deje dudas a nadie. “Hay condiciones inmejorables para conocer su paradero”.

El mandatario aseguró que el Fiscal Alejandro Gertz Manero “ha mostrado voluntad para que se aclaren las cosas”. Aseguró que, a diferencia de gobiernos anteriores, el Fiscal actual no tiene rodeos para señalar de manera directa y sin medias tintas a los responsables, porque tiene elementos para ello. “Por eso nuestra confianza en la Fiscalía”.

Caiga quien caiga y sin pretextos, el compromiso con los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa

AMLO subrayó que su compromiso con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se limita a este sexto aniversario de lo sucedido. La investigación, la persecución de los presuntos responsables y la búsqueda de la verdad histórica es un trabajo que continuará mañana y los meses siguientes.

“Vamos a seguir adelante con la investigación, y yo espero que lo más pronto posible tengamos mejores resultados. Porque también debe reconocerse que se ha avanzado“, apuntó. AMLO también pidió al Poder Judicial su cooperación para avanzar en el caso, evitando “pretextos” como errores en los datos o en la entrega de expedientes. “Por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables”, sentenció.

El presidente culminó su discurso sobre el caso Ayotzinapa asegurando que se detendrá a quien se demuestre que es culpable, sin importar si es un militar, un juez o cualquier otro alto mando. Luego ofreció disculpas a los padres de los 43 normalistas a nombre del Estado Mexicano. “Estamos ante una gran injusticia del Estado Mexicano. Es un asunto de Estado, y por eso ahora el Estado debe reparar el daño”, indicó.

Alejandro Encinas confirmó que hay 80 detenidos por el caso

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue el primero en presentar los avances de la investigación a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y tras asegurar que “la única verdad sobre el caso es que no hay verdad sobre la desaparición de los estudiantes”, confirmó que se ha detenido a 80 personas.

Omar Gómez Trejo, Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa de la FGR, informó por su parte que se han girado otras 70 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, además de confirmar la detención de la Ministerio Público Federal Blanca Alicia “N”, quien presuntamente falseó información para encubrir la actuación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR.

Ambos son señalados de presuntamente construir la famosa “verdad histórica” por medio de la tortura. “Todas y cada una de las personas que presentaron ante los medios de comunicación a través de sus conferencias de prensa, en el mes de octubre de 2014, fueron previamente torturados por estos servidores, o bien, éstos dieron su consentimiento para que así pasara“, estableció.