El momento en que un tanque pasa sobre un auto donde viajaba un adulto mayor en Ucrania

Las imágenes que llegan desde Ucrania luego de que finalmente Putin ordenara una operación militar en su territorio, son devastadoras. Fotos y videos grabados en aquel país dan muestra de lo terrible que es una guerra, pero un video en particular ha llamado poderosamente la atención.

Se trata del momento en que un tanque que circulaba sobre una carretera. pasa encima de un auto que venía de frente. En el video que se viralizó en redes sociales se aprecia que el tanque viaja fuera de control y en cuanto el automóvil se acerca, no cambia su rumbo y lo aplasta.

Ahora bien, seguro por ahí verás que se señala mucho que se trata de un tanque ruso que se encuentra atacando civiles. También se habla de combatientes prorrusos que, con afán de sabotear las defensas ucranianas y aprovechando la intervención militar, comienzan a tomar calles de ciudades en ese país.

Sin embargo, existe otra versión… la que apunta a que en realidad se trata de un tanque que pertenece a las fuerzas militares de Ucrania y que su intención no era arrollar al auto. Se trataría de un vehículo de defensa aérea Strela-10, usado por la milicia de Ucrania.

A reminder to be skeptical of any initial reports or claims tonight, including from Russian or Ukrainian government sources. Many people said this was a Russian tank in Kyiv this morning, but it is a Strela-10 air defense system and is almost certainly Ukrainian. pic.twitter.com/XrmCS9Eqj4

— Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022