Lo que necesitas saber: Si no tienes boletos para el Tecate Emblema, este es el momento de que le entres a la dinámica y te los lleves.

Estamos a pocos días de que se arme el Tecate Emblema 2024 y están de suerte porque sí: una vez más estamos listos para regalarles boletos por si no los han armado.

El festival en esta ocasión tendrá a Calvin Harris, Sam Smith, Nelly Furtado, Christina Aguilera, Maneskin como headliners. Y bueno, si quieren llevarse entradas, sigan leyendo que la cosa se va a poner buena…

Tendremos varias dinámicas para que ganes tus entradas del festival

Así como lo lees… Tendremos varias dinámicas en las que podrás participar para llevarte boletos del Tecate Emblema 2024. La primera te la dejaremos más abajo en esta nota para que la vayas contestando y seas de los primeros en ganar.

Pero no te desanimes si no lo logras en la primera dinámica, eh. Te sugerimos estar atentos a todas las redes sociales de Sopitas.com, a nuestro newsletter así como al programa de radio de Sopitas FM x Radio Chilango (lunes a viernes de 9 a 11 AM en el 105.3 de FM) porque ahí también estaremos regalando entradas para el festival.

Ahora sí, vámonos a la primera dinámica… ¡Mucha suerte!

Aquí la dinámica 1 para llevarte boletos del Tecate Emblema

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, X/Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, X/Twitter, Instagram y TikTok). Paso muy indispensable.

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí lo puedes hacer.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de X/Twitter con el hashtag #TecateEmblemaXSopitas y dinos por qué quieres ir al festival. Recuerda tener tu cuenta pública para que podamos verificar ese paso.

4. Contesta este par de preguntas:

¿Quién fue la exmiembro de las Spice Girls que se presentó en el Tecate Emblema 2023? Una pista por acá.

Menciona 3 artistas con los que Sam Smith ha colaborado a lo largo de su carrera. Aquí encuentras la info.

5. Entra a este enlace y responde el formulario con la información que se te pide: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, link de tu tuit del paso 3 y las respuestas de las preguntas del paso 4.

¡Y listo! Ya estás participando en la primera dinámica para ganarte boletos del Tecate Emblema 2024. De nuevo, mucha suerte en esta boletiza y recuerda que si no la armas en esta, tendremos más dinámicas en los próximos días.

IMPORTANTE

– Las dinámicas son para mayores de edad

– Es necesario seguir las redes de Sopitas y Sopitas FM, así como suscribirte al newsletter como se indica en las instrucciones.

– Al participar en algunas de las dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro newsletter.

– El premio de estas dinámicas solo contempla los boletos para el Tecate Emblema 2024; no incluyen traslado al venue ni otro complemento.

– Ten en cuenta que deberás recoger los boletos en una locación de la CDMX. No se hacen envíos.

– La dinámica 1 empieza el viernes 10 de mayo y termina el lunes 13 de mayo a las 12:00 PM.

– Notificaremos a los ganadores de esta dinámica y las próximas a través de correo electrónico con las instrucciones para recoger sus boletos. También pondremos sus nombres al final de esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

