Lo que necesitas saber También hubo premios y menciones honoríficas en categorías como Animales, Arquitectura, Niños, Vida Urbana, Paisaje, Naturaleza, Retrato y Serie.

Al parecer no necesitas una cámara profesional para armarte unas fotos con toda la producción, y es que resulta que solo con tu celular podrías tomarte unos retratos muy buenos.

Y es que se acaba de llevar a cabo la 19.ª edición de los iPhone Photography Awards. Se trata de un concurso en donde se reciben miles de fotografías y lo curioso es que estas no se toman con una cámara profesional, como se pensaría al solo verlas, pues el concurso solo permite fotografías tomadas con iPhone o iPad.

De todas las fotos que se enviaron, la ganadora fue Robyn Jensen, de las Islas Caimán, quien obtuvo el Grand Prix como Fotógrafa del Año por una imagen de naturaleza capturada con un iPhone 15 Pro.

Foto: ippawards

Pero ella no fue la única en obtener un galardón, y es que también reconocieron a Gellert Gombai, de Hungría, con el Oro, Arnold Plotnick, de Estados Unidos, con la Plata y Catherine Wang, también de Estados Unidos, con el Bronce.

Foto: ippawards

Y eso no es todo, pues también hubo premios y menciones honoríficas en categorías como Animales, Arquitectura, Niños, Vida Urbana, Paisaje, Naturaleza, Retrato y Serie.

Y si la fotografía es una de tus pasiones, estos premios dejan una lección bastante bonita, no necesitas el equipo más caro para capturar algo increíble.

Una buena foto también depende de la mirada, el momento y la historia que quieras contar, así que si tienes un celular en la mano, ya tienes por dónde empezar.