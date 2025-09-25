Hasta eso cobran: Abogados del Gobierno CDMX piden “comisiones”, reclaman víctimas de explosión de Iztapalapa

Lo que necesitas saber: CDMX prometió el acompañamiento jurídico a las víctimas de la explosión en Iztapalapa, pero las familias han denunciado desde presiones hasta una supuesta "comisión".

Lo que menos esperarían las familias de las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, es presión o una reacción de este tipo por parte de los abogados enviados por el gobierno de CDMX para ayudarles. Al menos, esta es la denuncia de los familiares.

Sí. De acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas de la explosión en Iztapalapa, los abogados enviados por el gobierno de Ciudad de México —que forman parte de los esfuerzos por brindar una ayuda integral— están pidiéndoles una comisión. Los testimonios y las denuncias fueron hechas ante N+.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Abogados del Gobierno CDMX piden “comisiones”, reclaman víctimas de explosión de Iztapalapa

Entonces, de acuerdo con estas denuncias, la ayuda gratuita se transformó en el cobro o la petición de una comisión por las indemnizaciones.

¿Eso qué quiere decir? Que presuntamente los abogados buscan cobrar una parte de la reparación del daño que dará Transportadora Silza. Se trata del 20% del monto de la indemnización por cada familia.

Los testimonios de las familias de las personas que han fallecido a causa de la explosión en Iztapalapa relataron que el gobierno de CDMX les envío un grupo de abogados el fin de semana del 21 y 22 de septiembre.

Foto: @nmasforo

Y allí se enteraron de la supuesta comisión del 20% que han denunciado. “Nos están hostigando”, reclamaron.

El papel de los abogados, vía el gobierno de CDMX, forma parte de un plan de apoyo, en este caso de asesoría jurídica ante la transportadora de gas LP —dueña de la pipa accidentada.

En este plan también se han sumado, de acuerdo con el secretario de Gobierno de CDMX César Cravioto:

La instalación de carpas de descanso en hospitales, entrega de apoyos emergentes, hospedaje en hoteles que están cerca de los hospitales, apoyo psicológico y gestión para tratamientos especializados fuera de México.

En el caso de la asesoría jurídica, la idea —que no era cobrar comisiones, tal como los familiares han denunciado—, es que este grupo especializado acompañe a las familias en las investigaciones, así como en la cuestión de la reparación del daño a cargo de la empresa gasera.

Esta reparación tendría que ser integral y será evaluada caso por caso, de acuerdo a las lesiones o por fallecimiento.

Denuncias por presiones

A su vez, familias de personas hospitalizadas contaron a N+ que han sido presionadas por las autoridades para que no hablen con los medios de comunicación.

Otros compartieron denuncias por cambios intempestivos en las declaraciones o denuncias.

“Dijeron que íbamos a ampliar la denuncia y luego ya salieron con que no, se la cambiaron (al paciente), dicen ‘fírmenos y es todo’. Y dijo: ‘No yo no dije eso”.

Foto: Cuartoscuro.

Saldo de la explosión en Iztapalapa

Con corte al 23 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de CDMX reportó la muerte de al menos 30 personas, 15 hospitalizadas y 39 altas.

Las personas hospitalizadas se encuentran en: el Hospital General Rubén Leñero, Pemex Picacho, Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, HGR 2 Villa Coapa, Hospital General 20 de Noviembre, Hospital General Regional 197 Texcoco, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el ISSSTE Tláhuac y el Hospital de Tacubaya.

En el caso de Jaclyn Azulet —la nieta de Alicia Matías— ella fue transferida del Hospital Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos.

Acá les dejamos la nota completa de las denuncias de las familias hechas ante N+.