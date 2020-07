Falso que Jorge Alcocer tenga COVID-19, aclara Secretaría de Salud

Pues con la novedad que sigue el duelo de fake news y ayer le tocó al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, al que en redes sociales ya estaban aislando por, supuestamente, tener COVID-19.

Quién sabe quien amaneció ayer, 5 de julio, con ganas de echar chisme sobre Jorge Alcocer, pero rápidamente su fake news se propagó en redes sociales. Tanto que la propia Secretaría de Salud tuvo que salir a desmentir la situación.

Por medio de la cuenta en Twitter de la Secretaría de Salud, se indicó que era falsa la información sobre Alcocer, quien –supuestamente– había dado positivo a COVID-19 y, más que eso, ya hasta estaba internado en Médica Sur. “Se ignora que lo llevó a hospitalizarse”, señalaba el piratón comunicado.

En su muuuy breve mensaje, la Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía no hacer casos a noticias falsas, mostrando la imagen del texto que se difundió en redes, en el cual se aseguraba que Alcocer ya estaba hospitalizado. “Una fuente cercana al nosocomio ubicado en la alcaldía de Tlalpan confirmó”… pero cuál…

Bueno… entonces, ¿dónde anda Alcocer?

La noticia del diagnóstico positivo a COVID-19 de Jorge Alcocer cobró fuerza 1) porque ya son varios los miembros del equipo de AMLO que salen contagiados, pero sobre todo porque 2) el titular de la Secretaría de Salud ya lleva rato que nomás no se aparece.

Si bien desde que inició la pandemia Jorge Alcocer le encargó el changarro a Hugo López-Gatell, ahora que es el momento más álgido de la crisi en nuestro país (esta semana día tras días el número de contagios fue en aumento y ya superamos a España en número de fallecidos), muchos esperaban que el susodicho saliera a decir qué onda.

No lo hizo… y los que se dedican a armar conspiraciones se dieron vuelo, recordando los casos de Zoé Robledo o Arturo Herrera que, cuando más buscados eran por la banda, pues ¡zas! que salían enfermos.

Pero bueno, con Alcocer no les resultó la confabulación… y más porque la encargada de comunicación de Salud, Marta Cabrera, aseguró que el secretario se encontraba bien y… no chambeando o arriesgando el físico en algún hospital… sino “en su casa. Acabo de hablar con él vía telefónica”, comentó la funcionaria a varios medios (uno de ellos, El Heraldo de México). Ahhh OK.