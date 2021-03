“Nadie está exento”: El gobernador de Colima vuelve a contagiarse de Covid-19

El coronavirus no ha respetado edad, sexo, condición social ni puesto político. José Ignacio Peralta Sánchez, actual gobernador de Colima, se contagió de Covid-19 en diciembre del año pasado y logró superar la enfermedad… lamentablemente, se volvió a infectar con el virus.

Así lo dio a conocer él mismo la tarde de este viernes a través de sus redes sociales. El gobernador de Colima recordó que fue hace tres meses cuando dio positivo a Covid-19 por primera vez. En aquella ocasión, aseguró que no presentaba síntomas de la enfermedad y que su estado de salud era favorable.

Les informo que resulté positivo a la prueba de Covid-19; mi estado de salud es favorable, hasta el momento sin síntomas. Advertisement

Estaré en aislamiento, pero el trabajo de gobierno no se detiene, seguiré laborando desde casa. — José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) December 27, 2020

El gobernador de Colima compartió la prueba que confirmó su segunda infección

Para dar a conocer que nuevamente se infectó de coronavirus, el gobernador de Colima compartió incluso la prueba de laboratorio que confirmó que tenía Covuid-19 por segunda vez, y aseguró que ni él ni nadie está exento de reinfectarse con el virus, por lo que las medidas sanitarias para evitar el contagio deben mantenerse a pesar de haber superado el padecimiento.

“Quiero informarles que nuevamente tengo Covid-19. Apenas hace 3 meses me infecté y hoy mediante prueba de laboratorio se confirma que mi resultado es positivo al virus. Nadie está exento de la posibilidad de reinfectarse, por lo que todos y todas debemos redoblar las medidas sanitarias, aún cuando ya se haya tenido la enfermedad“, escribió en Twitter José Ignacio Peralta.

Quiero informarles que nuevamente tengo Covid-19. Apenas hace 3 meses me infecté y hoy mediante prueba de laboratorio se confirma que mi resultado es positivo al virus. pic.twitter.com/kAx4MkWYWB — José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) March 26, 2021

El gobernador de Colima también dijo que, tal como le pasa a muchos de sus paisanos, no tuvo la oportunidad de quedarse en casa (porque pues su trabajo no da para eso) y por eso se contagió de Covid-19. Por ello, recomendó a quienes sí pueden mantenerse bien guardaditos en su hogar, que lo hagan (aunque a muchos se les está olvidando porque ni modo de no ir a la playa en semana santa, ¿verdad?, ni Dios lo quiera).

En mi caso, como en el de muchos colimenses, por mis labores no tuve la opción de quedarme en casa, quienes sí tengan esa posibilidad, procuren hacerlo. — José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) March 26, 2021

Afortunadamente parece que esta segunda infección no se vino más fuerte que la primera. Peralta también compartió que nuevamente se encuentra sin síntomas de cuidado hasta el momento, pero aún así permanecerá aislado (justo lo que no hizo Gatell) y atendiendo las recomendaciones médicas, sin dejar de estar al pendiente de las responsabilidades al frente de su gobierno.

José Ignacio Peralta fue uno de los primeros gobernadores en buscar que el uso del cubrebocas fuera obligatorio en su estado. En agosto del año pasado envió una iniciativa para ello, la cual contemplaba hasta 36 horas de arresto para quien no lo portara en Colima.