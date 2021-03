Poniendo el ejemplo: Captan a policías de Valle de Chalco en plena fiesta

“Los policías se encargarán de poner orden”, decían… La pandemia de COVID-19 sigue activa y un año después de haber comenzado la cuarentena parece que cada vez son más las personas que aplican un “YOLO” en su máxima expresión, pues basta con meternos a nuestras redes sociales para ver que ya se fueron de vacaciones o están de fiesta.

Es por eso que las autoridades de cada estado se han encargado de atender denuncias ciudadanas por fiestas clandestinas realizadas en plena pandemia, la mayoría de ellas que se llevaron a cabo a pesar de que el semáforo COVID-19 no las permitía. Pero, ¿qué ocurre cuando son las mismas autoridades quienes hacen las fiestas?

Policías del Edomex fueron grabados en una fiesta sin cubrebocas

No es pregunta retórica, en realidad hablamos de la pachanga en la que participaron varios elementos de la policía de Valle de Chalco, en el Estado de México, quienes fueron captados en video mientras echaban el bailongo con otras personas que se encontraban en el patio de un domicilio. Y sí, a todos valiéndoles la pandemia de coronavirus.

En el video difundido por El Gráfico se puede a ver a los policías municipales de tránsito bailando al ritmo de un grupo de banda que al parecer tocaba en vivo durante la fiesta en cuestión, donde obviamente nadie respetó la sana distancia ni mucho menos el uso de cubrebocas. Pero mejor vean el video y derramen bilis igual que nosotros:

📲 Filtran video de policías de Valle de Chalco en tremenda pachanga en plena pandemia por Covid-19, con uniforme y sin medidas sanitarias #Edomex pic.twitter.com/T4KO8g3knQ — El Gráfico (@elgmx) March 26, 2021

Las autoridades de Valle de Chalco no se han pronunciado al respecto

De acuerdo con el portal, se desconoce la fecha exacta en la que se realizó la fiesta donde participaron los policías (que ni el uniforme se quitaron). Sin embargo, dicen las malas lenguas que el video se captó el fin de semana pasado (20 y 21 de marzo) en dicho municipio del Edomex, donde las autoridades no se han pronunciado por lo ocurrido con sus elementos.

No pues si así actúan quienes se supone deben de poner el orden, qué nos podemos esperar de la ciudadanía en general. Ahora sí que con cosas así y la gente saliendo a vacacionar por Semana Santa, no nos sorprendería anunciar la tercera ola de COVID-19 en un par de semanas. ¡No entendemos nada, me cae!