Lo que necesitas saber: Para ser un donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes:https://www.gob.mx/cenatra

No es algo que no se haya hecho, pero son tan contados los casos de donación de órganos que el IMSS no pudo no mostrar lo que pasó en sus unidades de Tepic, Nayarit y Campeche, donde dos jóvenes dieron nuevas oportunidades de vida con sus actos de generosidad: ambos donaron sus órganos.

En los dos casos, según los comunicados difundidos por el IMSS, es la primera vez que se realiza una donación multiorgánica en los hospitales en los que fueron atendidos los jóvenes. El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tepic, Nayarit y el HGZ No. 1, “Dr. Abraham Azar Farah”, en la ciudad de Campeche.

Donación de órganos en hospital del IMSS / Foto: @IMSS_BIENESTAR

Familia del joven de 19 años cumplió lo que éste deseó en vida

En el hospital del IMSS de Tepic se procuraron dos riñones, un hígado y dos córneas del cuerpo de un joven de 19 años. Aunque muchos podrán creer que quienes tomaron la decisión fue la familia, el IMSS aclara que no fue así: los padres del joven no hicieron más que respetar el deseo de éste, quien en vida expresó su voluntad de ser donante de órganos.

“Es un gesto altruista otorgar nuestros órganos y tejidos cuando ya no los necesitamos, pues al ser trasplantados una persona tendrá una segunda oportunidad de vida”, comentó Luis Alberto Robles Benítez, quien se encargó de realizar el procedimiento y también es coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante.

Donación de órganos en IMSS de Campeche / Captura de pantalla

Joven atendido en IMSS de Campeche donó sus órganos el día de su cumpleaños

En el segundo de los casos –el sucedido en Campeche– el IMSS señala que se trató de un joven de sólo 17 años, quien falleció a causa de un accidente de motocicleta sufrido el pasado 3 de octubre. Él donó sus riñones, los cuales ya serán destinados para un par de niños que están en la lista de espera de pacientes que necesitan de una donación de órganos.

Donación de órganos en IMSS de Campeche / Foto: @IMSS_BIENESTAR

En el caso de la familia de este joven identificado como José F, la decisión fue aún más difícil, ya que se fue tomada el mismo día cumplía años. “Entre lágrimas, gratitud y dolor, sus padres, José Fernando y María Luz, recordaron al joven extrovertido, travieso y amoroso: Él no le negaba amistad a nadie, no importaba que sea blanco, negro o morado y esa manera de vivir nos hizo feliz y nos hará felices al trascender”.

En ambos casos, los jóvenes fueron despedidos entre aplausos por el personal del IMSS mientras iban rumbo al quirófano. Un pequeño homenaje para dos jóvenes que realizaron una gran obra.

