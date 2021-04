Qué sorpresa: Liberan a Eduardo “N”, presunto agresor de Daniela Berriel

México mágico… El pasado mes de marzo la actriz Daniela Berriel, a través de su cuenta de Instagram, denunció que en el año 2020 fue víctima de abuso sexual por parte de Eduardo “N”, un amigo del actor español Gonzalo Peña, a quien también acusó de haber sido cómplice de lo ocurrido durante un fin de semana en Acapulco.

Días después de que Daniela compartiera su testimonio, el cual decidió dar a conocer gracias a que las autoridades no habían hecho nada y Peña ya buscaba a la hermana de la actriz a través de Instagram, elementos de la fiscalía capitalina detuvieron a Eduardo “N”, quien ya tenía la denuncia por abuso sexual desde el año pasado.

Un juez dejó en libertad al presunto agresor de Daniel Berriel

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX entregaron al presunto agresor a las autoridades de Guerrero, quienes definirían su situación jurídica. Y como ocurre en la mayoría de los casos de abuso sexual que se denuncian, el agreso de Daniela Berriel fue dejado en libertad.

Así lo confirmó el papá de Daniela Berriel, el señor Mario Berriel, a través de su cuenta de Twitter en donde indicó que Eduardo “N”, quien al parecer es nieto e hijo de los principales dueños de la empresa proveedora de oxígeno medicinal más grande del país, fue liberado.

@lopezdoriga Sr. Lopez Doriga, soy el padre de Daniela quien fue violada en Acapulco por Eduardo Ojeda Franco, nieto e hijo de los principales dueños de GRUPO INFRA y que fue vinculado a proceso el mes pasado. Le informo que ayer, sorpresivamente elJuez lo dejo en libertad. — Mario A. Berriel (@mababerriel) April 10, 2021

En las audiencias se le vio con actitud burlona y sin preocupaciones

El pasado 16 de marzo, el diario El Universal informó que durante una audiencia por el caso de violación, Eduardo “N” se rió y mostró poca importancia ante las acusaciones que la actriz mexicana hizo a través de su cuenta de Instagram, las cuales le trajeron apoyo por parte de grupos feministas que se encargaron de dar a conocer su caso a través del hashtag #JusticiaParaDanny.

Por su parte, el actor Gonzálo Peña, acusado por Daniela de ser cómplice de lo ocurrido, sigue sin ser localizado a pesar de que ya se giró una orden de aprehensión en su contra. Se dice que Peña podría haberse fugado a su país natal, por lo que se buscaba la intervención de la INTERPOL.

Daniela Berriel fue víctima de violación en marzo de 2020

Daniela Berriel relató que Eduardo “N” y Gonzalo Peña la agredieron el pasado 14 de marzo de 2020, cuando se encontraban en la casa de Acapulco –propiedad de Eduardo– pasando un fin de semana con más amigos. El sujeto al parecer intentó tener relaciones sexuales con ella, sin embargo, la actriz se negó en varias ocasiones.

“Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios ‘nos’ para ser escuchada, después de 8 ‘nos’, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”, indicó Daniela.

Acusa al actor Gonzalo Peña de haber sido cómplice del delito

Aunque Eduardo “N” salió de la habitación, en algún punto de la noche entró y abusó sexualmente de Daniela, que corrió hacía la cama de Gonzalo Peña para protegerse. Eduardo “N” entonces le reclamó al actor por invitar a Berriel, llamándola maleducada por quitarse a pesar de que “aún no había acabado”, y Peña no hizo nada al respecto.

“Cabr*n, por qué te emp*tas si te la acabas de c*ger bien rico”, dijo Gonzalo Peña a su amigo. “Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo, no sabía como iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo, no conocía a nadie”, indica Daniela, detallando que Gonzalo Peña y Eduardo Ojeda después querían actuar como si nada.