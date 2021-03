JusticiaParaDanny: Acusan al actor Gonzalo Peña de ser complice de violación

A través de un video posteado en su cuenta de Instagram, la actriz Daniela Berriel denunció a Eduardo Ojeda, amigo del actor Gonzalo Peña, de haberla violado hace un año durante un viaje que realizaron a Acapulco y en el cual Peña fue cómplice de la agresión. ¿Lo peor? existe una denuncia en contra de ambos sujetos y las autoridades no han hecho nada.

De acuerdo con el testimonio de Berriel, los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo de 2020. La conductora relató que hace unos cinco años conoció a Gonzalo Peña –actor español que actualmente está en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, de Televisa–, con quien salió en un par de ocasiones.

Daniela Berriel contó que Gonzalo Peña la invitó a un viaje a Acapulco

“Dejamos de salir porque las cosas no funcionaron”, menciona Daniela en el video. La joven relata que tiempo después ambos volvieron a tener contacto gracias a una amiga de Daniela y fue entonces que el actor, con la esperanza de conquistarla de nuevo, invitó a Berriel a un viaje a Acapulco donde irían puras parejas.

“Yo la verdad tenía como muchas dudas. Algo me decía que no fuera a ese viaje, pero una amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar bien”, dijo Daniela Berriel sobre el viaje al que asistieron Eduardo Ojeda (dueño de la casa) y su novia, Gonzalo Peña, la hermana del actor, su pareja y un amigo.

Todo iba bien hasta que Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña comenzaron a hostigarla

Daniela indicó que todos llegaron a la casa el viernes y su amiga, quien la convenció de ir al viaje, llegaría un día después. El ambiente en la casa era muy agradable, o al menos así fue hasta que en la noche todos comenzaron a irse y Daniela se quedó en la mesa con sus agresores, quienes en algún punto comenzaron a hablar de los tríos sexuales.

“Contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a ir a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir”, cuenta la actriz que se dirigió al cuarto donde había dos camas, la de ella y la de Gonzalo.

Eduardo Ojeda insistía en tener algo con Daniela

“No pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, comentó la joven. Aunque Eduardo Ojeda le insistió, al final Daniela regresó a la cama y Ojeda salió del cuarto.

“Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios ‘nos’ para ser escuchada, después de 8 ‘nos’, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”, indica Daniela en su video.

La conductora se despertó cuando Ojeda la estaba violando

Daniela Berriel dijo que si bien Eduardo Ojeda se fue, horas después ella se despertó y estaba siendo violada por él: “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando el me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga. Y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, relata la actriz.

Berriel detalló que se quitó a Eduardo de encima y corrió a la cama donde Gonzalo estaba acostado. Ojeda la alcanzó y comenzó a jalonearla mientras le gritaba que era una maleducada porque él “aún no había acabado”. Y no sólo eso, sino que Eduardo le reclamó a Gonzalo Peña de haberla invitado al viaje porque era muy grosera.

Gonzalo Peña vio lo que ocurría y no hizo nada para detener a su amigo

Peña entonces se paró muy enojado y le dijo a su amigo “Cabr*n, por qué te emp*tas si te la acabas de c*ger bien rico“. “Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo, no sabía como iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo, no conocía a nadie”, indica Daniela, detallando que Gonzalo Peña y Eduardo Ojeda después querían actuar como si nada.

Daniela Berriel mostró que Gonzalo Peña actualmente la tiene bloqueada en Instagram, sin embargo, luego de lo ocurrido el actor le mandó varios mensajes donde –según él– no entendía por qué ella ya no quería hablarle ni tener contacto con él si no le había hecho nada.

Hay una denuncia desde el año pasado y las autoridades no han hecho nada

La conductora también confesó que decidió hacer la denuncia por video debido a que a casi un año de haber interpuesto una demanda, las autoridades no han hecho nada en contra de Peña y Ojeda. “Ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes”, afirma.

Además, se armó de valor al ver que Gonzalo Peña comenzó a mandarle mensajes a su hermana por la misma red social. “Te digo a ti Gonzalo: No entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mí y no entiendo por qué estás buscando a mi hermana ahora”, reclama Daniela en la grabación de casi 10 minutos.

En redes sociales piden #JusticiaParaDanny

“No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono… pero eres cómplice de mi violación, estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”, finaliza.

Hasta el momento Gonzalo Peña no ha dicho nada al respecto, al igual que la televisora donde trabaja. Sin embargo, a través del hashtag #JusticiaParaDanny muchas piden a las autoridades que hagan algo