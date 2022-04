Trudeau invita a AMLO a participar en evento en favor de refugiados ucranianos

Parece una invitación difícil de rechazar: no son armas. Pero bueno, ya sabemos que AMLO luego se saca excusas de la chistera, efectivas para zafarse de este tipo de asuntos.

Tal y como se había agendado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y, aunque hablaron de diversos temas, el que más urgió fue la ayuda humanitaria a Ucrania.

“Hoy por teléfono, el presidente López Obrador y yo compartimos nuestras preocupaciones sobre el impacto humanitario de la guerra en Ucrania”, informó en sus redes el primer ministro Trudeau.

El mismo Trudeau confirmó que invitó a AMLO a un evento que esta semana se realizará en favor de los refugiados de Ucrania. Bueno, además también se brindará apoyo a otras personas que ha sido desplazadas por la violencia, pero, principalmente, a las de Ucrania. De ahí que el hashtag con el que ya se difunde el evento en redes es #StandUpForUkraine.

Dicho evento es organizado por la Comisión Europea y, además de servir para recaudar fondos, será una forma de mostrar apoyo hacia la gente de Ucrania… algo en lo que México debe estar involucrado, según Trudeau, tomando en cuenta que miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

¿Participará AMLO? Hasta el momento el presidente no ha respondido a la invitación de Trudeau… pero pinta para decir “ahorita no, joven”. En primera, porque el evento se realizará en Varsovia, Polonia ( el 9 de abril, por cierto) y, bueno, ya sabemos que al presidente no le gusta viajar fuera del país.

La otra cosa que podría hacer que AMLO se apunte al evento es la poca disposición a expresar un posicionamiento contundente en favor (o en contra) de alguno de los involucrados en el conflicto Rusia-Ucrania… aunque ya en una ocasión rechazó ofrecer ayuda a los ucranianos. No humanitaria, sino en forma de armas, que es lo que le solicitaron legisladores de ese país.

En una de ésas, igual y manda a Ebrard, quien recientemente condenó la violencia que se reporta en Urania: “Las imágenes de las calles de Bucha que han circulado en los últimos días conmocionaron al mundo. Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan”.