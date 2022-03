México no enviará armas a Ucrania: la respuesta desde Presidencia

“Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, que va más allá de las fronteras”, dijo AMLO después de que le preguntaran por la carta que un grupo de legisladores de Ucrania envió al Senado para pedir que México envié armas a su país.

Y con esta respuesta, desde Palacio Nacional, ya quedó que México no enviará armas a ningún país, por su política pacifista.

México no enviará armas a Ucrania

“Ya contestó Marcelo, nosotros no mandamos armas a ningún lado, nosotros somos pacifistas”.

La mañanera de este 4 de marzo estuvo dedicada a la llegada del grupo de mexicanos y mexicanas que estaba varado en Ucrania, en medio de los enfrentamientos entre los ejércitos rusos y ucranianos.

En total, llegaron 81 personas, 44 de nacionalidad mexicana, 28 de origen ucraniano, siete personas de Ecuador, una peruana y otra australiana.

Según el plan de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), es que los vuelos desde México a Ucrania —vía la Sedena— seguirán en tanto haya más familias que deban regresar al país.

Sobre este punto pues la Embajada de México en Ucrania ya no está operando en aquellos lares, obviamente por los bombardeos, y la estafeta —para la ayuda presencial— la han tomado otras embajadas junto con esta.

Marcelo Ebrard explicó que seguirán operando desde la frontera entre Ucrania y Rumania porque por aquel punto están llegando otras familias mexicanas.

Y, ¿las sanciones?

Además de que AMLO dijo que no va a enviar armas para ningún bando o país —como respuesta a los diputados de Ucrania que ven en el apoyo militar masivo de los aliados una manera de hacer retroceder a Rusia—, nuestro país no va aplicar ningún tipo de sanciones que no sean las multilaterales o en grupo.

Esto ya lo explicó Ebrard, diciendo que se trata de una postura histórica, de no intervención y que México sólo entrará en las sanciones multilaterales aprobadas en el Consejo de Seguridad de la ONU.