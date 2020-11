Hallan sin vida a Karina, había desaparecido tras tomar un taxi en Hermosillo, Sonora

Y en el país con gobierno más feminista (según el propio gobierno), siguen ocurriendo casos de feminicidio. Ahora fue en Sonora, donde Karina fue asesinada tras presuntamente subir a un taxi solicitado a través de una app.

El pasado fin de semana, Karina “N” acudió a una fiesta en Hermosillo, Sonora. A su regreso a casa, solicitó un Uber y envió unos mensajes a su familia. De acuerdo con diversos medios, ésa fue la última vez que se comunicó. La Fiscalía del Estado confirmó que su cuerpo fue hallado sin vida y con huellas de violencia sexual.

El cuerpo de Karina, de sólo 23 años y madre de dos niños, fue encontrado horas después de su desaparición por brigadas de búsqueda en un basurero clandestino de la colonia Quinta Esmeralda, aunque algunos medios señalan que fue en la colonia Villas del Sur.

“No merecía irme de esa manera, mi familia dependía de mí, mis hijos son unos indefensos niños que se quedaron solos. Me dieron una muerte que no merecía, dolorosa e indignante”, puede leerse en una de las publicaciones hechas en la página que la familia de Karina creó para exigir justicia, la cual es citada por Animal Político.

Uber asegura que no hay registro del viaje de Karina

Luego de la difusión de este caso de feminicidio, la empresa Uber ofreció una declaración en la que señala que, tras investigar en sus registros, no encontraron información sobre el viaje que presuntamente solicitó Karina.

“Hemos respondido a una solicitud de información de la Fiscalía del Estado y continuaremos en total disposición de colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones del caso”, señaló Uber México para El Sol de Hermosillo.

María Salguero se incorpora a Fiscalía de Sonora

Son varios los casos de violencia hacia la mujer que se registran en Sonora y, ante tal situación, la Fiscalía local anunció la creación de la Unidad de Análisis y Contexto de Casos de Violencia de Alto Riesgo, la cual será encabezada por María Salguero, creadora del mapa de feminicidios en México.

“Sonora contará con un Mapa del feminicidio, que posibilitará conocer más de 200 variables de los factores, causas y consecuencias que inciden en la comisión de este delito”, anunció la Fiscalía de Sonora.

Además de la incorporación de Salguero a la fiscalía del Estado, se anunció que la titular de la institución despachará desde el Centro de Justicia para las Mujeres, esto con el fin de “garantizar la supervisión y reforzamiento de las mujeres que, en forma valiente, deciden dejar el miedo atrás”.