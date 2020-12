Vacunas alcanzarán para el personal de La Raza con la segunda tanda: AMLO

El pasado 24 de diciembre se aplicó la primera vacuna contra el COVID-19 en México. La dosis fuera para María Irene Ramírez, jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero y se la aplicaron en el Hospital General de México Dr. Eduado Liceaga.

Ese día se aplicaron 2 mil 941 de las primeras dosis que llegaron al país en el Hospital General de México, en el cuarto regimiento de la 17 zona militar de Querétaro y en el Estado de México.

Al Hospital General La Raza le asignaron 22 vacunas que, de acuerdo con el personal, fueron aplicadas a personas de la tercera edad y con comorbilidades y no a los médicos que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Es por eso que ese mismo día trabajadores de La Raza se manifestaron afirmando que las vacunas estaban siendo repartidas entre secretarios, familiares y amigos de los directivos del hospital y no al personal que tiene contacto con estos pacientes.

Este lunes 28 de diciembre en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que atribuye esta inconformidad a que no alcanzaron las primeras vacunas porque eran “experimentales” pero que en el segundo lote, de 42 mil vacunas que ya llegaron, van a alcanzar y se va a poder vacunar a todos.

“Y se está cuidando mucho eso, que no haya influyentismo, que nada de transas, nada de brincarse la fila, que no se tenga la vacuna si no se está trabajando en un hospital COVID y que nada de vacunar a funcionarios, a políticos, eso se está cuidando para que sea completamente distinto, o sea, que todos tengamos el mismo derecho, que haya igualdad”, señaló el mandatario.