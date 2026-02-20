Ley Therian: Presentan iniciativa contra el bullying a therians en Nuevo León

Lo que necesitas saber: Al Congreso de Nuevo León llegó una iniciativa ciudadana para evitar el acoso contra los therians.

En Nuevo León fue presentada una iniciativa ciudadana —conocida ya como la Ley Therian— que busca evitar el bullying y acoso hacia los/las therians.

La iniciativa fue entregada por el abogado Mauricio Castillo y Luis, un joven therian, en el Congreso de Nuevo León, en un esfuerzo, explicaron, para eliminar el acoso en espacios públicos como escuelas y privados hacia esta comunidad que ha explicado que su identidad conecta con la animal.

Foto: Shutterstock

Ley Therian contra el bullying en Nuevo León

Castillo y Luis se lanzaron a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León para entregar esta iniciativa. ¿De qué va?

Básicamente, para la creación de protocolos para la convivencia y protección de los/las jóvenes, sobre todo en las escuelas. ¿Cómo?

Mediante programas educativos para evitar el bullying o acoso escolar, además de que los/las profes sepan qué hacer y cómo reaccionar en este tipo de casos.

Captura de pantalla Imagen Noticias.

“Estamos tratando de sentirnos dignificados ante la sociedad, pues siempre nos toman de locos, no tienen en cuenta nuestras opiniones. De alguna manera tratamos de evadir este tipo de discriminación“, expresó Luis durante la presentación de esta iniciativa ante medios.

Aprovechando que estaban los medios de comunicación, Luis contó parte de su día a día como therian.

Y explicó que él tiene una conexión espiritual con un caballo, se lanza a su trabajo en una veterinaria, como una persona común.

Luego, en sus tiempos libres ya vive su identidad como therian, de acuerdo con la info compartida por Vianney Carrera corresponsal de La Jornada.

Acompañar sin estigmas: Tejiendo Redes Infancia

Ante toda la información que ha circulado sobre la comunidad therian, la organización Tejiendo Redes Infancia compartió un par de consejos y observaciones útiles para evitar la estigmatización o el acoso.

Por ejemplo, explicó que si existe un “pánico moral” es por la incomprensión o los prejuicios que ven como inferiores a los/las adolescentes y jóvenes.

“Desde esta mirada se puede incrementar el riesgo de ciberacoso, acoso escolar y estigma que sí impactan de forma real el bienestar, los vínculos de confianza y permanencia escolar”.

La idea es que las instituciones pongan especial atención en estas dinámicas para garantizar la seguridad de los menores.

O la importancia de acompañar y seguir las historias sin estigmas para también detectar posibles aislamientos, hostigamiento escolar o violencia digital ante los therians, que no son nuevos, ya tienen un rato en otros países y se han viralizado en los últimos días en México.