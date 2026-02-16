Qué es un therian y cuáles son sus diferencias con los furros

Lo que necesitas saber: Un therian es una persona que se identifica de forma involuntaria con un animal a nivel parcial, "no total".

Seguro ya lo toparon en redes y si no muy pronto lo harán mientras scrollean, por eso aquí les queremos platicar acerca de qué es un therian y si hay diferencias con los furros.

O de dónde salió este concepto, cuál es la característica de esta comunidad o si se trata de un performance social.

Foto: FOX

¿Qué es un therian?

Un therian es una persona que se identifica de forma involuntaria con un animal a nivel parcial, “no total”, explica uno de los testimonios de esta comunidad en Resumido.info, un medio digital en Argentina.

Y la verdad es que esto no es nada nuevo, aunque vayamos por partes: el término “Therian” proviene del griego “Therion” (thēríon). ¿Qué significa? “Bestia”.

Foto: Shutterstock

De esta manera, Therian es una referencia a las personas que se identifican espiritual, psicológica o emocionalmente —lo que se conoce como teriantropía— con un animal.

La comunidad therian

Se trata de una cuestión de identidad, de acuerdo a los testimonios de jóvenes therians.

Foto: @cherr_ynova

Del otro lado de la moneda, ellos y ellas explican que no se trata de un disfraz, ni de una actuación ni de un performance, sino que esto forma parte de su ser.

Y se caracterizan por:

Los elementos visuales que adoptan. Por ejemplo, el uso de máscaras de los animales que les eligieron, recreando a su vez sus movimientos y sonidos —como aullidos, mauillidos— que han hecho que su presencia se viralice en redes como TikTok e Instagram.

Argentina, de acuerdo con Animal Mx, es uno de los países donde ha sido más notoria su presencia mediante reuniones en parques para andar en “cuatro patas” o practicar la cuadrupedia y compartir experiencias mediante la interacción desde la identidad animal.

Las preguntas

Las preguntas sobre este comportamiento han surgido de casos como el más mediático:

En Córdoba (Argentina), una mujer denunció que su hija adolescente había sido rodeada y atacada por therians, quienes empezaron por olfatearla.

Este caso ha llevado a preguntas sobre los límites entre lo humano y lo animal, cómo responder y actuar ante aquello que nos parece inquietante y desconocido o las distintas conductas tanto en los espacios personales como públicos —como los mismos comportamientos therians.

¿Cuáles son las diferencias con los furros o furries?

A ojo de buen cubero, chance algunos lleguen a confundir a los therians con los furros o furries (furrys), pero acá va la diferencia:

La comunidad therian asume la figura animal como parte de su identidad personal y cotidiana.

Foto: @FurLatam

¿Los furros? Todo el asunto gira en torno a personajes animales de ficción y ya muchos los reconocen por el cosplay.

Entonces, los furros responde a una performatividad, mientras que los therians asumen su identidad, su “yo”, a partir de los animales sin tratarse de un performance.

Otherkin

Tal vez ya habían escuchado de este concepto, pero también existe la comunidad otherkin que, en un sentido más amplio, se refiere a las personas que asumen su identidad a partir de seres no humanos (por ejemplo, seres mitológicos y hasta entidades espirituales).

Al igual que los therians, los otherkin asumen su identidad a partir de seres no humanos y lo que sabemos de este concepto, de acuerdo con el portal argentino mdz, es que surgió en grupos online en la década de los 80 y 90 en Estados Unidos.

Los/las therians podrían desprenderse de este grupo, al menos por su relación con la teriantropía, que comenzó a cobrar fuerza en foros y chats de internet en los 90.