Qué ejemplar: Señalan a alcalde de Morena por saltarse fila de vacunación

*Todos fingen sorpresa* Desde que llegaron las primera dosis de la vacuna de COVID-19 a México muchos hemos visto cómo la clase política del país, así como otros funcionarios públicos, han sacado el cobre al brincarse la fila de vacunación con tal de recibir la dosis antes de tiempo. Algo que, según el mismo AMLO, está prohibido.

Pero bueno, qué podemos esperar si hasta los mismos militantes del partido de la 4T se pasan por el arco del triunfo las palabras del presidente. Sino pregúntenle a Librado Macías Gonzáles, alcalde del municipio de Caborca, en Hermosillo, Sonora, que se saltó la fila de vacunación con ayuda de los llamados “Servidores de la Nación”.

El alcalde morenista se fue a otro municipio a recibir la vacuna de COVID-19

De acuerdo con El Universal, varios pobladores se quejaron porque Macías Gonzáles se fue al municipio vecino de Oquitoa a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Algo que no vieron con buenos ojos, pues además de que el edil no tiene INE de la entidad ni se encuentra en las listas de vacunación, en Caborca varios miembros del sector salud aún no reciben la inmunización.

En redes sociales se compartió una foto que muestra al edil por Morena siendo vacunado por una enfermera de la brigada de vacunación y acompañado de miembros de la Guardia Nacional. Pobladores indicaron al diario que Librado Macías Gonzáles obtuvo la vacuna con ayuda de los “Servidores de la Nación”, quienes con esto acumulan un escándalo más en lo que va del mes.

Librado Macías, alcalde de Caborca, aplicándose la vacuna contra COVID. De acuerdo con la información recabada, el edil moreista viajó al municipio de Oquitoa para que le pusieran la vacuna. @lopezobrador_ pic.twitter.com/epUELjPNC8 — Alberto Sanchez (@sanchezmares85) February 19, 2021

Pero él dice que no se saltó la fila de vacunación

Luego de que se viralizara la noticia, Librado Macías Gonzáles dio a conocer su versión de los hechos y dijo que se fue a vacunar al municipio de Oquitoa porque allá sobraron seis dosis, entonces le echaron un fonazo (le llamaron, pues) para preguntarle si no quería ser inmunizado contra el coronavirus.

Obviamente el alcalde por Morena no se podía negar y menos sabiendo que las supuestas dosis sobrantes iban a caducar pronto. Por eso es que Macías Gonzáles decidió aprovechar la oportunidad y se transportó a dicha entidad para que le fuera aplicara la vacuna contra el COVID-19. ¡No pues qué suerte tienen algunos!

La alcaldesa de Oquitoa se deslindó de lo que pasó

Por su parte la alcaldesa priísta de Oquitoa, Luz Imelda Ortiz García, dijo que ella no tuvo nada que ver con lo acontecido y tampoco sabía que Librado Macías –quien no ha querido dar declaraciones al respecto– se había ido a vacunar allá.

Ortíz García afirmó que ella sólo apoyó con mobiliario, agua y comida al personal de la brigada de vacunación, pero al final fueron los servidores de la nación quienes establecieron quienes recibirían la dosis, basándose con al plan presentado por el Gobierno Federal. ¿Ustedes qué opinan? 🤔