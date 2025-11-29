Lo que necesitas saber: Venezuela ya ofreció que Maduro deje la presidencia, pero Estados Unidos no aceptó porque el poder quedaría bajo el mismo régimen

Donald Trump y Nicolás Maduro se echaron una buena llamada por teléfono, buscando agendar una reunión entre ambos para solucionar la bronca que se traen Estados Unidos y Venezuela.

Pero no cantemos victoria, porque esa llamada no tuvo buenos frutos, al menos no alcanzaron un acuerdo para una posible reunión que sería histórica.

Foto: Jesús Vargas-Getty Images.

Llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Semejante chisme fue dado a conocer nada menos que por el New York Times. Relatan que la llamada se dio “la semana pasada” (entre el 17 y 22 de noviembre). Pero lo dicho, los mandatarios no quedaron en nada sobre una posible reunión.

Dos fuentes al interior de la Casa Blanca fueron quienes dieron el pitazo sobre la llamada: “Incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, pero no hay planes por el momento para tal reunión”, señaló una de esas fuentes.

Es curioso que días después de esa llamada, el martes 25 de noviembre, el propio Trump dijo que se salvarían muchas vidas si hablara con Nicolás Maduro (baia, baia).

Foto: Getty Images.

¿Trump y Maduro andarán retomando negociaciones para que deje el Gobierno?

Aunque en estos momentos las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela están al cien, ya que Trump dijo recientemente que pronto iniciaría una incursión terrestre en Venezuela, no olvidar que hace un par de meses se revelaron negociaciones para que Nicolás deje la presidencia.

La propuesta (que te contamos acá en su momento) señalaba que Venezuela aceptaría un gobierno de transición para que Nicolás Maduro dejara el cargo a cambio de que Estados Unidos retire los cargos en su contra. El problema es que el poder se quedaría en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Estados Unidos siente que sería pan con lo mismo.

Vamos a ver si con los días surge más información sobre esa llamada, o por qué no, a ver si confirman que Trump y Maduro se van a reunir.