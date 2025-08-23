Lo que necesitas saber: Las autoridades confirmaron que nunca había caído tanta agua en Querétaro

Querétaro vivió una noche terrible por las fuertes lluvias que cayeron la noche de este viernes, 22 de agosto. Ya se habla de la cantidad de agua más grande que ha caído sobre la ciudad en toda la historia y tristemente dos personas murieron a causa de los estragos.

Lluvia histórica en Querétaro

No se trata de una simple especulación, fueron las autoridades de Querétaro quienes confirmaron que nunca antes había caído tanta agua en esa ciudad.

Inundaciones, daños en carreteras, autos arrastrados e incluso autobuses varados por la tremenda cantidad de agua. Las imágenes son bastante fuertes e impactantes, ¿pero sabes qué es lo más triste? Que la verdad es que ya estamos muy acostumbrados a mirar esta clase de fotos y videos en todo el país.

Mueren dos personas en Querétaro por las fuertes lluvias

Las víctimas de esta tremenda tormenta fueron un hombre y una mujer, ambos arrastrados por el agua. Sucedió en la colonia Pañuelas; el cadáver de la mujer fue arrastrado por el agua sobre la avenida Paseo Constitución, mientras que el del hombre fue encontrado en la intersección de Avenida Plateros y Paseo de la Constitución.

“Recuerda: Evita salir a la calle durante la ocurrencia de lluvia. No circules por sitios con paso de agua o encharcamientos. Reporta cualquier situación de emergencia a la línea única 911”, señala Protección Civil de Querétaro.

Los estragos por las lluvias en Querétaro llevaron a que el Ejército activara el Plan DN-III en la entidad.