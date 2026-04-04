Lo que necesitas saber: A pesar de las advertencias de varios especialistas e instituciones de salud, varios actores y actrices se han sometido a este suero.

Se ha elevado a 4 el número de personas fallecidas en Sonora luego de someterse a un tratamiento intravenoso o más conocido como “suero vitaminado”, caso que ya se encuentra bajo investigación.

Con la muerte de Catalina, de 38 años, se elevó la cifra de personas fallecidas por ese supuesto suero. Su fallecimiento se sumó a la de un padre y su hijo y una mujer más.

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¿Y qué tratamiento era y para qué sirve?

Las cuatro víctimas tenían algo en común, someterse a un tratamiento llamado “vitamin drip”, ¿y para qué sirve ese tratamiento? Pues funciona para administrar nutrientes, minerales y antioxidantes directamente al torrente sanguíneo, logrando una absorción del 100%.

En términos más simples, se utiliza principalmente para mejorar la hidratación, aumentar la energía, reforzar el sistema inmunológico, aliviar la fatiga y mejorar la salud en la piel y el cabello.

Aunque varios especialistas e instituciones de salud ya han advertido de los riesgos de esta práctica, sigue siendo muy solicitada por actores y, actrices; estrellas como Madonna y Rihanna ya se han sometido a este suero.

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¿Y qué han hecho las autoridades ante el caso?

La FGJES informó que ya investiga las denuncias relacionadas con los fallecimientos de los dos hombres y dos mujeres en Hermosillo, quienes tienen como antecedente común haber recibido sueros vitaminados prescritos por el mismo médico.

Y como parte de las diligencias iniciales, se realizó un cateo en el que fueron asegurados expedientes clínicos, soluciones médicas, medicamentos inyectables y diversos insumos, los cuales quedaron bajo resguardo con sellos de la FGJES.

Además, la Secretaría de Salud ya lanzó un comunicado respecto al caso: