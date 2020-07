‘Luces de Esperanza’: El programa que llevará electricidad a la Huasteca Potosina

Sí, muy modernos y todo, y ya en el año 2020; pleno siglo XXI, y aún así 1.8 millones de mexicanos no cuentan con acceso a energía eléctrica, según la SENER, cifra que solamente trae más preguntas que respuestas, porque hoy más que nunca, gracias a la tecnología y a los avances de la ciencia, tenemos muchas más opciones como para aún contar con comunidades rezagadas, limitadas por su situación geográfica, o incluso hasta económica.

Tecnología y avances científicos no solo significan cables, smartphones, gadgets que nos hablan e interactúan con nosotros, una lavadora que nos avisa cuando ya terminó el ciclo del lavado; tecnología y avance significa encontrar maneras inclusivas de buscar el bienestar como individuos y sociedad, mientras procuramos el medio ambiente.

Es pensando en esto y haciendo uso de los avances tecnológicos, que hoy tenemos Luces de Esperanza, el programa que busca llevar energía eléctrica renovable a la Huasteca Potosina.

¿Cómo le haríamos sin electricidad?

Tan solo en San Luis Potosí, se estima que 54 mil 300 personas no tienen acceso a la electricidad. Pensemos en que la electricidad no solo es aquello que ocupamos para tener internet o para calentar nuestra comida en el microondas, cargar nuestro celular o ver Netflix. La electricidad es uno de los descubrimientos más importantes del mundo moderno, y sin el cual la sociedad como hoy la conocemos no existiría.

La electricidad no solo dio pie a un mundo más cómodo, sino a uno más avanzado: salud, educación, economía. Todo es posible gracias a ello. Es el motor de todo lo que hoy conocemos como moderno, cosa que damos por sentado hoy en día, pero imagínate que no puedas ni siquiera prender un foco en casa, que a las 8 de la noche o a la hora que se ponga el sol, se acabe tu día. Esa es la realidad de muchas familias y hogares mexicanos.

Luces de Esperanza

La tecnología no solo se trata –o debería tratar– de hacer nuestra vida más fácil; si la historia nos ha enseñado algo, es que debemos ser mucho más conscientes de lo que sucede en nuestro planeta y nuestro medio ambiente.

Hoy, tenemos las herramientas necesarias para hacer tecnología ecológica, sustentable y respetuosa de la naturaleza. Con esto en mente, Iberdrola México, empresa dedicada a la generación de energía amigable con el medio ambiente, en colaboración con la organización Iluméxico, creó el programa Luces de Esperanza, que tiene como objetivo la electrificación de comunidades rurales por medio de paneles solares en hogares, centros de salud y espacios comunitarios.

Con una inversión aproximada de 30 millones de pesos para los próximos 5 años, se beneficiarán a aproximadamente 6 mil personas en la Huasteca Potosina. Pero eso es solo el inicio, ya que Iberdrola tiene planeada una segunda inversión, por el mismo monto, para ampliar su programa a Oaxaca.

Este 2020 ya está en movimiento la segunda etapa del programa, ya que en 2019 se finalizó la primera etapa abarcando 5 comunidades donde se electrificaron 48 viviendas y tres espacios comunitarios.

Con esto, además de apoyar a comunidades rezagadas y brindando mayor calidad de vida a miles de hogares, Iberdrola deja muy claro que la modernidad, desarrollo y la tecnología no están peleando con el medio ambiente, sino todo lo contrario: la madre naturaleza trabaja junto a nosotros para brindarnos todo lo que necesitamos; solo es cuestión de aprender a adaptarlo.

