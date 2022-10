Pues a la mera hora, aunque Lula da Silva superó a Jair Bolsonaro, no le alcanzó para evitar la segunda vuelta presidencial. “Es una prórroga” para lograr la victoria dice el expresidente.

En las elecciones brasileñas celebradas ayer, 2 de octubre, ninguno de los dos grandes candidatos logró más del 50% de los votos necesarios para evadir la segunda vuelta. El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva consiguió 48%, mientras que – superando las expectativas – Jair Bolsonaro se llevó el 43%.

Foto: Facebook / jair Bolsonaro

Desde ayer por la noche las autoridades electorales de Brasil anunciaron la realización de la segunda vuelta electoral, al determinar que matemáticamente ningún candidato lograría la votación necesaria para ganar en primera vuelta. La definición de la nueva presidencia de Lula (o la reelección de Bolsonaro) se realizará el 30 de octubre.

“Vamos a ganar, esto es sólo una prórroga”, aseguró Lula da Silva al reconocer que los votos no le alcanzaron y que habrá que salir otra vez a campaña para convencer al electorado que no votó por él.

Foto: Getty Images

Por su parte, Jair Bolsonaro anunció que su estrategia consistirá en tratar de convencer a los candidatos que se quedaron rezagados (Simone Tebet y Ciro Gomes), para hacerse de sus porcentajes de votos (4 y 3%, respectivamente) y, así, lograr la reelección. “Las puertas están abiertas para la conversación”, aseguró el todavía presidente de Brasil.

Recordemos que para la segunda vuelta electoral ya no importa conseguir más del 50% de la votación. Ganará quién más votos tenga. Así que, de mantenerse el sentido del voto, Lula da Silva regresará al poder. Por ello, Bolsonaro es quién tendrá que hacer más labor de convencimiento del electorado, ya que se encuentra a 5 puntos de perder la reelección.

Foto: Getty Images

Peeeeeero, aunque Lula asegura que sólo se pospuso su victoria, la cosa todavía no está segura. De acuerdo con El País, las encuestas previas a la elección daban el gane al expresidente por 10 y hasta 15 puntos. Así que, efectivamente, no sólo fue una sorpresa que Lula no ganara en primera vuelta (como auguraban sus seguidores y él mismo), sino que Bolsonaro no se quedara tan atrás.