“Más chingona que bonita”: Presentan a Lupita Jones como candidata de “Va por Baja California”

Ya se sabía que Lupita Jones sería la candidata de “Va por Baja California” para la gubernatura del Estado, pero ayer el abanderamiento fue respaldado por los líderes nacionales de los partidos que forman la coalición y así de elevado estuvo el evento:

“Lupita Jones es más chingona que bonita”, expuso el líder del PAN, Marko Cortés, como principal atributo de la exMiss Universo para ser la candidata del experimento genético-político que es “Va por México”, el cual agrupa la alianza que hubiera sido inimaginable hace algunos años: PAN, PRI y PRD.

“Aquí en Baja California, donde inicia la patria, inició la democracia y va ser en el 2021 donde va perder Morena la primera gubernatura. Aquí la habrá de perder (…) en donde inició la democracia, y eso para los panistas es muy importante”, agregó Cortés, en un mensaje en el que Lupita Jones pasó a segundo termino y lo principal fue justificar la alianza PAN-PRI-PRD.

De acuerdo con el líder del PAN, dada la situación política del país, se necesita que la pluralidad se abra camino. Esto en clara referencia a AMLO, a quien señaló como cabeza de un movimiento en el que un solo hombre decide todo.

“Nosotros somos panistas, ustedes priistas, ustedes perredistas, pero antes de eso somos mexicanos y hoy lo que venimos a defender aquí, amigas y amigos, es la patria, es nuestra casa, es nuestra identidad”.

¿Y qué dijo Lupita Jones?

A diferencia de anteriores ocasiones, donde Jones se iba por el terreno de la reconciliación y aseguraba que su candidatura no pretendía ir contra algo o alguien en particular (cof, Morena, cof), ahora la exMiss Universo sí hizo referencia al partido fundado por AMLO.

“Basta de apostar por viejas formas que nos llevan al borde de la extinción”, pidió Lupita Jones. “Morena intenta dividirnos a partir de estos falsos conflictos. Morena intenta convencernos que es de una u otra. Vamos a demostrar que sí hay alternativa”, señaló Lupita Jones, citada por Proceso.

La ex reyna de belleza aseguró que la alianza “Va por Baja California” ha subido en las últimas encuestas. Y si eso ocurrió cuando no había campañas, entonces agárrense ahora que se vaya a dar el rol por Baja California. “¡Imagínense lo que va a pasar! (cuando eso ocurra). Todavía no han conocido nuestra propuesta”.