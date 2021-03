“¡Sí le entro!” Lupita Jones confirma que va por gubernatura de Baja California

Como si estuviera aceptando un número de la tanda godinezca, la exMiss Universo, Lupita Jones, dio a conocer que ya la pueden ir llamando candidata a la gubernatura de Baja California. ¿Representando a quién? A la coalición que formó el PAN, PRI y PRD.

“Nos sentimos muy honrados con la presencia de Lupita Jones … [que nos] esté considerando para tomar una decisión muy importante para Baja California, sobre todo en el clima en que se encuentra el Estado. Confiamos en tus capacidades, liderazgo y tu inteligencia (..) para que luego esas cualidades que tienes, las pongas en favor de los bajacalifornianos”, dijo en rueda de prensa el dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez.

Desde hace algunas semanas se había barajeado la candidatura de Lupita Jones, de hecho, se indicaba que fue factor para que Jorge Hank Rhon dejara por un rato el PRI, para buscar chamba con otro partido… y bueno, luego de mucho hacerla de emoción, ayer se confirmó el abanderamiento.

Y bien, aunque no soltó prenda de cómo se va a gobernar (en caso de ganar) con los tres partidos ahí metidos, Lupita Jones aseguró que, de las decisiones que se tomen (o que ella tome), ella se hará responsable. “Soy una persona que no se achica ante los retos, y haber sido una Miss Universo no lo veo como un obstáculo para poder rendir frutos”.

Lupita Jones decidió candidatearse luego de recorrer todo Baja California

Mientras que Ricardo Anaya se aventará una somnífera gira por todo el país, que durará por ahí de cuatro años, Lupita Jones aseguró que en dos semanas se recorrió todo Baja California . En su recorrido se reunió con ciudadanía y militancia del PRI, PAN y PRD en la entidad, para afinar detalles de su candidatura.

“Puedo decir con toda certeza: ‘¡Sí , sí le entro! ¡Estoy lista para dar un paso adelante!”, señaló la exreina de belleza en video publicado en sus redes sociales.

“Estoy convencida de que vamos a volver a hacer historia, pues demostraremos al país que aquí, donde inicia la patria, predomina la unidad, la solidaridad, la convicción, la capacidad, pero sobre todo la valentía”, agregó en la grabación en la que aseguró que el proyecto que encabezará no es en contra de nadie, sin a favor de Baja California.