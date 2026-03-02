Lo que necesitas saber: Macron declaró que Francia aumentará su arsenal nuclear, en contexto de los ataques entre Irán y Estados Unidos.

Noticias de lunes tipo: Emmanuel Macron advirtió que Francia aumentará su arsenal nuclear ante los ataques entre Estados Unidos e Irán.

“Atravesamos por un periodo de agitación geopolítica cargado de riesgos. Por eso, he ordenado aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal”, dijo el presidente francés durante un discurso precisamente en… la base de submarinos nucleares en LÎle Longue, en contexto de los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Foto: @EmmanuelMacron

Francia aumentará su arsenal nuclear

Eso no es todo. De acuerdo con Macron, Francia también cambiará su plan de disuasión nuclear —que no es otra cosa más que la estrategia de seguridad cuyo objetivo es prevenir ataques mediante la amenaza, ojo, creíble de una respuesta nuclear todavía más ruda.

Toooooodo el discurso de Macron fue noticia el lunes 2 de marzo porque Francia es el único país de la Unión Europea con arsenal —armas— nuclear.

Foto: @EmmanuelMacron

(Reino Unido también tiene armas nucleares nada más que ya no forma parte de la Unión Europea).

Países que son un riesgo para Francia, según Macron

Por si fuera poco, Macron mencionó los países que, según él, son un supuesto riesgo para Francia y la Unión Europea.

Entre ellos está Rusia, China, India y Pakistán, todos ellos están dentro de la lista de países con armamento nuclear, al lado de Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Israel.

“Hoy estamos en otro nivel estratégico, pasamos a otra etapa”, aseguró el presidente de Francia que, por lo pronto, está discutiendo qué pasos darán con Alemania y Reino Unido, Polonia, Grecia, Suecia, Países Bajos y Dinamarca en contexto de los ataques entre Estados Unidos e Irán. ¿Ustedes qué opinan de las declaraciones de Macron?