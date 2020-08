Hace no mucho nos enteramos que en Berlín, capital de Alemania, tuvo lugar una manifestación contra las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. La gran mayoría nos quedamos con cara de “¿Es enserio?”, y comentamos en ese entonces que ojalá su ejemplo no fuera replicado en más ciudades o países. Tristemente eso no sucedió, pues una manifestación con el mismo propósito se dio este domingo en Madrid.

Ohhh sí, aunque cueste trabajo creerlo, por todo el mundo existen personas que creen que el coronavirus es una farsa con fines conspirativos. Y la prueba es que al menos 3 mil personas se dieron cita en la plaza de Colón, en la capital de España, para manifestarse contra las medidas antiCovid impuestas por el Gobierno.

Manifestantes en Madrid “quieren ver el virus” para creer

De acuerdo con información de El Mundo, los manifestantes se aglomeraron en la plaza de Colón alrededor de las 6 de la tarde (hora de Madrid) sin respetar ninguna medida sanitaria contra el coronavirus: no hubo sana distancia, pocos portaron cubrebocas y lo hicieron de formas equivocadas intencionalmente o con mensajes que hacían alusión a su descontento de traerlo puesto, y se les pudo ver abrazados en diferentes oportunidades.

“Estoy aquí para denunciar que estamos perdiendo nuestros derechos civiles sin razón científica ninguna. Yo quiero que me abran un cadáver y saquen el virus. Cuando me demuestren que existe, lo valoraré y veré la respuesta”, expresó un manifestante quien supuestamente trabaja como médico homeópata y llegó desde Málaga, en palabras recogidas por el medio antes citado.

Plaza de Colón, #Madrid, hoy.

Si nos extinguimos de esta… pic.twitter.com/zXfureJdtO — Juanjo Moro 🦁🇪🇸💜🏀📖🎵 (@JuanjoMoro) August 16, 2020

Otro medio local, El País, informó que la protesta estuvo llena de consignas como “queremos ver el virus”, “bote, bote, bote, aquí no hay rebrote”, “no hay miedo”, “libertad, libertad”, “lo que mata es el 5G”, “falsos test, falsos positivos”, “no somos delincuentes, queremos respirar”.

🇪🇸 En Madrid la gente se reúne en plaza de Colón, se abraza, grita por la Libertad y todos sin el bozal esclavizante. Es decir, todo normal como debe ser. ¡Viva España libre!pic.twitter.com/XzA3ph96Rq — LA DERECHISTA™ (@LADERECHISTA) August 16, 2020

Los medios locales antes mencionados, subrayaron que Miguel Bosé fue uno de los promotores de esta manifestación por medio de redes sociales —para nadie es un secreto que el cantante cree que la pandemia es una conspiración donde Bill Gates tiene mucho que ver, pues hasta un hilo de Twitter se aventó con muuuucha información al respecto —, sin embargo, señalaron que él no fue visto en la protesta.